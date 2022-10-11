ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ບັນດາຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມ 7 ປະເທດໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມທາງໄກໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ທີ່ຈະມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍຄັ້ງໃສ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ຢູເຄຣນ ໂດຍຣັດເຊຍ ແລະ ເມືອງອື່ນໆທີ່ຕັ້ງຢູ່ທົ່ວປະເທດ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຢູເຄຣນ “ບໍ່ສາມາດຖືກຂົ່ມຂູ່ໄດ້,” ແລະ ແທນທີ່ຈະຮູ້ສຶກຢ້ານ, ການໂຈມຕີຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ “ທົ່ວໂລກເຝົ້າຕິດຕາມ.”
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະເຮັດທຸກຢ່າງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍກອງກຳລັງຕິດອາວຸດຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ສະໜາມລົບເຈັບປວດຍິ່ງກວ່າເກົ່າສຳລັບພວກສັດຕູ.”
ຜູ້ນຳຢູເຄຣນ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີຫຼັງຈາກການລົມໂທລະສັບກັບປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ວ່າການປ້ອງກັນທາງອາກາດແມ່ນບູລິມະສິດສູງສຸດຂອງທ່ານ, ແລະວ່າທ່ານກຳລັງເພິ່ງພາອາໄສ ສະຫະລັດ ສຳລັບການນຳພາ ກ່ຽວກັບ “ການຢືນຢັດທີ່ແຂງແກ່ນ” ຈາກກຸ່ມ 7 ປະເທດ ຫຼື G-7 ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າພິຈາລະນາການຕອບໂຕ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ ຕໍ່ການໂຈມຕີຂອງ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ແລະ ພັນທະມິດຕາເວັນຕົກໄດ້ກ່າວປະນາມການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ໄດ້ປະຕິຍານທີ່ຈະສືບຕໍ່ສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານໄປໃຫ້ກອງກຳລັງຂອງ ຢູເຄຣນ ເພື່ອຊ່ວຍຂັບໄລ່ການບຸກລຸກຂອງ ມົສກູ, ເຊິ່ງຕອນນີ້ແມ່ນເດືອນທີ 8 ແລ້ວ.
ຖະແຫຼງການຂອງທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ບອກທ່ານ ເຊເລັນສກີ ວ່າສະຫະລັດຈະສະໜອງລະບົບປ້ອງກັນທາງອາກາດທີ່ທັນສະໄໝໃຫ້.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ການຍິງລູກສອນໄຟຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ຂອງ ຣັດເຊຍ “ອີກຄັ້ງນຶ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມໂຫດຫ້ຽມອຳມະຫິດຂອງສົງຄາມທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງປະທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ຕໍ່ປະຊາຊົນ ຢູເຄຣນ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ການໂຈມຕີທີ່ວ່ານີ້ມີແຕ່ຈະເສີມສ້າງຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຮົາເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອຢືນຄຽງຂ້າງກັບປະຊາຊົນແຫ່ງຢູເຄຣນ ໃຫ້ດົນເທົ່າທີ່ມັນຈະແກ່ຍາວອອກໄປ. ໂດຍຢູ່ຄຽງຂ້າກັບບັນດາພັນທະມິດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ ຣັດເຊຍ ສຳລັບການຮຸກຮານຂອງເຂົາເຈົ້າ, ນຳເອົາທ່ານ ປູຕິນ ແລະ ຣັດເຊຍ ມາຮັບຜິດຊອບສຳລັບຄວາມໂຫດຮ້າຍ ແລະ ອາຊະຍາກຳສົງຄາມຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະ ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຈຳເປັນສຳລັບກອງກຳລັງຢູເຄຣນ ເພື່ອປ້ອງກັນປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ເສລີພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ.”