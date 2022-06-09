ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າການຕໍ່ສູ້ເພື່ອເມືອງ ຊີວີໂຣໂດເນັດສ໌ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ແມ່ນ “ນຶ່ງໃນການຕໍ່ສູ້ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດ” ຂອງສົງຄາມ, ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງມັນໃນພາກພື້ນ ດອນບາສ ທີ່ສຳຄັນນັ້ນ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໄສທາງວິດີໂອໃນຕອນແລງວານນີ້ວ່າ “ສ່ວນໃຫຍ່, ຊະຕາກຳຂອງພາກພື້ນ ດອນບາສ໌ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ຖືກຕັດສິນຢູ່ທີ່ນັ້ນ.”
ກອງກຳລັງຢູເຄຣນ ໄດ້ຖືກບັງຄັບໄດ້ຖອນອອກໄປເຂດນອກຂອງເມືອງ ຊີວີໂຣໂດເນັດສ໌ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຍ້ອນການໂຈມຕີທີ່ດຸເດືອດຂອງ ຣັດເຊຍ.
ຫຼາຍວັນທີ່ຜ່ານມາ, ກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ເປີດການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຄວບຄຸມປະມານເຄິ່ງນຶ່ງຂອງເມືອງນັ້ນ, ແຕ່ຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນລູຮານສ໌ ທ່ານ ເຊີຮີ ໄຮໄດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ RBC-Ukraine ວ່າ ເວລາທີ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ເລີ່ມກວາດລ້າງເມືອງດັ່ງກ່າວດ້ວຍການລະດົມຍິງ ແລະ ໂຈມຕີທາງອາກາດນັ້ນ, ມັນບໍ່ມີເຫດຜົນທີ່ຈະຢູ່ຕໍ່ໄປ.
ທ່ານ ໄຮໄດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຕອນນີ້ກອງກຳລັງຂອງພວກເຮົາມີແຕ່ໄດ້ຄວບຄຸມເຂດນອກຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວອີກຄັ້ງນຶ່ງ. ແຕ່ການຕໍ່ສູ້ແມ່ນກຳລັງດຳເນີນຢູ່, ກອງກຳລັງຂອງພວກເຮົາແມ່ນກຳລັງປ້ອງກັນເມືອງ ຊີວີໂຣໂດເນັດສ໌, ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະເວົ້າວ່າ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຄວບຄຸມເມືອງດັ່ງກ່າວທັງໝົດ.”
ທ່ານໄດ້ຍອມຮັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສຳລັບກອງກຳລັງ ກີຢິບ, ໂດຍໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AP ວ່າ, ທຸກຢ່າງທີ່ກອງທັບບົກຣັດເຊຍມີຄື ປືນໃຫຍ່, ປືນຄົກ, ລົດຖັງ, ເຮືອບິນ ທັງໝົດນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ມັນຢູ່ໃນເມືອງ ຊີວີໂຣໂດເນັດສ ເພື່ອທີ່ຈະກວາດລ້າງເມືອງດັ່ງກ່າວອອກໄປຈາກໜ້າໂລກ ແລະ ຍຶດເອົາມັນຢ່າງສິ້ນເຊີງ.”
ທ່ານ ໄຮໄດ ໄດ້ລະບຸວ່າກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ ອາດຖອນກັບໄປຕຳແໜ່ງທີ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້, ເຊັ່ນເມືອງ ລີຊີຈານສ໌, ເຊິ່ງແມ່ນເມືອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ຂ້າມແມ່ນ້ຳ ຊີເວີສກີ ໂດເນັດສ໌, ຕັ້ງຢູ່ພື້ນທີ່ໆສູງກວ່າ. ທ່ານໄດ້ແນະນຳກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າ ກອງກຳລັງ ກີຢິບ ຈະຖອນກັບເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການຖືກປິດລ້ອມ.
ຫຼັງຈາກຫຼາຍອາທິດຂອງການເພັ່ງເລັ່ງການໂຈມຕີຂອງເຂົາເຈົ້າໃສ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງ ຢູເຄຣນ ນັ້ນ, ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ເຊີເກ ຊອຍກູ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ຕອນນີ້ໄດ້ຄວບຄຸມ 97 ເປີເຊັນຂອງແຂວງ ລູຮານສ໌.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ