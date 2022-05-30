ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ສະພາຢູໂຣບໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ທຳການຜັກດັນສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຢູເຄຣນ ເພີ່ມເຕີມ ແລະ ທຳການກົດດັນຫຼາຍກວ່າເກົ່າຕໍ່ ຣັດເຊຍ ເພື່ອສິ້ນສຸດການບຸກລຸກຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ປະທານສະພາຢູໂຣບ ທ່ານ ຊາລສ໌ ມິແຊລ ໄດ້ກ່າວໃນຈົດໝາຍສະບັບນຶ່ງກ່ອນກອງປະຊຸມສອງວັນວ່າ ຢູເຄຣນ ແມ່ນ “ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມກ້າຫານທີ່ໜ້າເຫຼືອເຊື່ອ ແລະ ກຽດສັກສີຍ້ອນການຮຸກຮານ ແລະ ການກະທຳທີ່ໂຫດຮ້າຍຂອງຣັດເຊຍ.”
ທ່ານ ມິແຊລ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ນຶ່ງໃນຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ຮີບດ່ວນທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອລັດ ຢູເຄຣນ, ພ້ອມກັບຄູ່ຮ່ວມຕ່າງປະເທດຂອງພວກເຮົາ, ດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຮົາຍັງຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອຈັດແຈງການສະໜັບສະໜູນຂອງພວກເຮົາສຳລັບການສ້າງສາຄືນຂອງຢູເຄຣນ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມພະຍາຍາມຄັ້ງໃຫຍ່ໃນທົ່ວໂລກຈະຖືກຮຽກຮ້ອງເພື່ອສ້າງຄືນປະເທດດັ່ງກ່າວ.”
ທ່ານ ມິແຊລ ໄດ້ກ່າວວ່າກອງປະຊຸມຕ່າງໆຈະລວມມີການແກ້ໄຂລາຄານ້ຳມັນທີ່ສູງ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບຄວາມຂັດແຍ້ງນັ້ນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນເພື່ອ “ທີ່ຈະເລັ່ງການຫັນປ່ຽນພະລັງງານຂອງພວກເຮົາ” ເພື່ອທີ່ຈະຍຸຕິການເພິ່ງພາອາໄສນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຣັດເຊຍ ໂດຍຢູໂຣບ, ເຊັ່ນດຽວກັບປຶກສາຫາລືວິທີຕ່າງໆເພື່ອຮັບມືກັບບັນຫາທັງຫຼາຍກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທາງອາຫານ ແລະ ການຂຶ້ນລາຄາຕ່າງໆ.
ດ້ວຍກອງກຳລັງຣັດເຊຍດຳເນີນການໂຈມຕີຢ່າງໜັກໃສ່ເມືອງ ຊີວີໂຣໂດເນັດສ, ເຊິ່ງແມ່ນເມືອງສຸດທ້າຍທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍຢູເຄຣນ ໃນພາກພື້ນລູຮານສ ນັ້ນ, ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໄສທາງວິດີໂອເມື່ອຄືນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ການຍຶດເມືອງດັ່ງກ່າວ “ແມ່ນວຽກງານພື້ນຖານສຳລັບພວກຜູ້ຍຶດຄອງ” ແລະ ວ່າຢູເຄຣນ ຈະເຮັດທຸກຢ່າງທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອ “ຕ້ານຢັນການບຸກຄືບໜ້ານີ້.”
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ 90 ເປີເຊັນຕໍ່ຕຶກອາຄານທັງຫຼາຍໃນເມືອງ ຊີວີໂຣດໍເນັດສ໌, ຕັດການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ທຳລາຍເຮືອນຫຼາຍກວ່າສອງສ່ວນສາມຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ເຊີເກ ລາວຣອຟ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບຝຣັ່ງ TF1 ໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ບູລິມະສິດທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂຂອງ ຣັດເຊຍ ແມ່ນການປົດປ່ອຍພາກພື້ນ ໂດເນັດສ໌ ແລະ ລູຮານສ໌.” ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍ ພິຈາລະນາເຂດດັ່ງກ່າວເປັນ “ລັດເອກະລາດ.”