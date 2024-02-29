ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ກ່າວວ່າຄວາມຜ່າຍແພ້ຂອງ ຣັດເຊຍ ຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ‘ສຳຄັນເປັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ບັນດາຊາດທີ່ເສລີທັງໝົດ'

ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າເສັ້ນທາງສຳລັບຫລາຍລຸ້ນຄົນຂອງ ຢູໂຣບ ໃນປັດຈຸບັນີ້ກຳລັງຖືກຕັດສິນທ່າມກາງການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ.
"ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນມາແລ້ວໃນອະດີດວ່າ ຄົນອື່ນໄດ້ພະຍາຍາມກໍານົດຊະຕາກໍາ ຂອງຊາດອື່ນແນວໃດ. ເຫດການນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດແຫຼມ ບາລກັງ (Balkans), ໃນຢູໂຣບຕາເວັນອອກ, ແລະໃນພາກສ່ວນອື່ນໆທັງໝົດຂອງ ຢູໂຣບ. ດຽວນີ້ [ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍທ່ານ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ຢາກເຮັດ ແບບດຽວກັນທຸກຢ່າງ,” ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ກ່າວໃນຂະນະທີ່ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມກອງ ປະຊຸມສຸດຍອດຂອງຜູ້ນໍາຢູໂຣບຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ໃນອາລເບເນຍ (Albania).
ທ່ານເຊເລັນສກີ ກ່າວວ່າ ການທີ່ທ່ານປູຕິນແພ້ສົງຄາມ ນັ້ນ "ມັນເປັນສິ່ງສໍາ ຄັນຢ່າງຍິ່ງສໍາລັບບັນດາປະເທດເສລີທັງໝົດ", ແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຜູ້ນໍາ ຣັດເຊຍ "ແມ່ນຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາ."
ທ່ານເຊເລັນສກີ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຍັງໄດ້ຍ້ອງຍໍປະເທດແບລຈ້ຽມ (Belgium) ທີ່ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ນຳພາໂດຍສາທາລະນະລັດ ເຊັກ (Czech) ເພື່ອສະໜອງລູກປືນທີ່ຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງ ໃຫ້ແກ່ກອງກຳລັງຢູເຄຣນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແບລຈ້ຽມ ອາເລັກຊານເດີ ເດີ ໂຄຣ (Alexander De Croo) ກ່າວວ່າ ແບລຈ້ຽມ ຈະສະຫນອງເງິນທຶນ 216 ລ້ານໂດລາ ສໍາລັບຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ ເດີ ໂຄຣ (De Croo) ກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດທຽບໄດ້ກັບຄວາມ ເສຍສະລະທີ່ຢູເຄຣນເຮັດໃນທຸກໆມື້," "ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ປະທານາ ທິບໍດີ ເຊເລັນສກີ ໃນສິ່ງທີ່ທ່ານຮ້ອງຂໍ ນັ້ນກໍຄື ລູກປືນເພີ້ມຕື່ມ ເພື່ອປ້ອງກັນ ຜູ້ຮຸກຮານຊາວຣັດເຊຍ."
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ກ່າວວ່າ ທ່ານຮູ້ສຶກຂອບໃຈທີ່ບັນດາພັນທະມິດເຂົ້າໃຈເຖິງ ຄວາມຮີບດ່ວນຂອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານປ້ອງກັນປະເທດຂອງຢູເຄຣນ.
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