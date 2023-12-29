ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນການສັນຕິພາບຂອງຢູເຄຣນ ໃນການໂທລະສັບໄປໂອ້ລົມກັບພະສັນຕະປາປາແຟຣນຊິສ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
“ພວກເຮົາໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການດຳເນີນງານຮ່ວມກັນຂອງພວກເຮົາເພື່ອເຮັດໃຫ້ ແຜນການສັນຕິພາບຂອງຢູເຄຣນ ເປັນຮູບປະທຳ” ປະທານາທິບໍດີເຊເລນສກີກ່າວ ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ທາງ X ຊຶ່ງໃນເມື່ອກ່ອນຮູ້ກັນໃນຊື່ທວີດເຕີ້.
“ຫຼາຍກວ່າ 80 ປະເທດແມ່ນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນຂັ້ນຕອນ ໃນລະດັບຜູ້ຕາງໜ້າ ແລະມັນກໍຈະມີຫຼາຍຕື່ມອີກ” ທ່ານໄດ້ກ່າວເພີ້ມ.
ໃນການເທດສະໜາຂອງພະສັນຕະປາປາເນື່ອງໃນໂອກາດວັນບຸກຄຣິສມາສນັ້ນ ພະອົງໄດ້ຊົງຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ຍຸຕິສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ ທີ່ຮວມຢູ່ໃນບັນຫາຂັດແຍ້ງຕ່າງໆ.
ໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ ໄຟໄດ້ເລີ້ມລຸກໄໝ້ ຢູ່ຕຶກຫຼັງນຶ່ງ ໃນເມືອງທ່າໂອເດຊາ ແຄມທະເລດຳ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫຼັງຈາກໄດ້ເຫັນໂດຣນຫຼືເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບມຸ່ງໜ້າໄປຍັງເຂດດັ່ງກ່າວ.