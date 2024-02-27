ທ່ານເຊເລັນສກີ ກ່າວວ່າ ຄວາມຜ່າຍແພ້ຂອງຣັດເຊຍ ສອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ‘ການຮຸກຮານ ບໍ່ໄດ້ ແລະບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນຫຍັງ’

ກອງທັບຢູເຄຣນ ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງຣັດເຊຍ 11 ລຳ ແລະລູກສອນໄຟນຳວິຖີ 2 ລູກ ທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ຍິງຂຶ້ນ ໃນການໂຈມຕີຍາມຊ່ວງຂ້າມຄືນ ຕົກທັງໝົດ.
ກອງທັບອາກາດຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ໃຊ້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບທັງໝົດ 13 ລຳ ແລະລູກສອນໄຟ 5 ລູກ ໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ທີ່ແນເປົ້າໃສ່ເຂດ ຄາກີຟ (Kharkiv), ຊູມີ (Sumy), ດນິບໂປຣເປໂທຣບ (Dnipropetrovsk), ຄະເມລນິສກີ (Khmelnytskyi) ແລະ ຄີໂຣໂວຣາດ (Kirovohrad).
ຍັງບໍ່ທັນມີລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມເສຍຫາຍຫຼືບາດເຈັບ ໃນທັນທີເທື່ອ.
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ກ່າວໃນຄຳປາໄສຕອນກາງຄືນຂອງທ່ານ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ການພົບປະຂອງຜູ້ນຳຢູໂຣບ ລວມມີການສົນທະນາກ່ຽວກັບ ຄັງອາວຸດທາງທະຫານຂອງຢູເຄຣນ, ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດອາວຸດ, ການສະໜອງອາວຸດຈາກພັນທະມິດໃຫ້ຢູເຄຣນ ແລະການສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ການສູ້ລົບຂອງຢູເຄຣນ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ກ່າວວ່າ “ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຮົາເຮັດຮ່ວມກັນ ເພື່ອຕ້ານການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ຈະເພີ່ມຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ແທ້ຈິງ ໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ ໄປອີກຫຼາຍທົດສະວັດທີ່ຈະມາເຖິງ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ເພາະການສູນເສຍແຕ່ລະຄັ້ງຂອງຣັດເຊຍ ແລະ ຄວາມຜ່າຍແພ້ແຕ່ລະຄັ້ງຂອງຣັດເຊຍ ສອນໃຫ້ຣັດເຊຍແລະສັດຕູອື່ນໆຂອງຢູໂຣບ ແລະໂລກທີ່ເສລີໂດຍລວມ ເຫັນວ່າ ການຮຸກຮານບໍ່ໄດ້ ແລະບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນຫຍັງ."
ປະທານາທິບໍດີ ຝຣັ່ງ ທ່ານ ເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ (Emmanuel Macron) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຮ່ວມກັບຜູ້ນຳຢູໂຣບ 20 ທ່ານ ທີ່ນະຄອນປາຣີ ແລະກ່າວວ່າ "ຣັດເຊຍບໍ່ສາມາດ ແລະຈະຕ້ອງບໍ່ຊະນະສົງຄາມນັ້ນ."
ທ່ານມາກຣົງ ກ່າວວ່າ ໃນຂະນະດຽວກັນ ຈະບໍ່ມີແຜນການທີ່ຈະສົ່ງກຳລັງທະຫານຝ່າຍຕາເວັນຕົກ ໄປສູ້ລົບຢູ່ໃນ ຢູເຄຣນ, ແຕ່ກໍຍັງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຢູ່.
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