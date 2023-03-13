ຢູເຄຣນ ໄດ້ອົບພະຍົບພົນລະເຮືອນອອກຈາກເມືອງ ຄູປຽນສ໌, ໃນພາກພື້ນຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ, ຫຼາຍເດືອນຫຼັງຈາກເຂົາເຈົ້າໄດ້ບັງຄັບທະຫານ ຣັດເຊຍ ອອກຈາກເມືອງດັ່ງກ່າວ. ເມືອງທີ່ຖືກໂຈມຕີນັ້ນຕອນນີ້ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການປິດລ້ອມອີກເທື່ອນຶ່ງ ຈາກການລະດົມຍິງໂຈມຕີດ້ວຍປືນໃຫຍ່ໂດຍ ຣັດເຊຍ.
ໄຊຊະນະຂອງ ຢູເຄຣນ ໃນພາກພື້ນ ຄາກີບ ເມື່ອເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ຊ່ວຍປ່ຽນໃຫ້ຢູເຄຣນ ມີຄວາມໄດ້ປຽບໃນສົງຄາມໃນເວລານັ້ນ, ແຕ່ຕອນນີ້ການໂຈມຕີຂອງ ມົສກູ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ສຳລັບຊີວິດປົກກະຕິຈະກັບຄືນມາ. ສະຖາບັນເພື່ອການສຶກສາກ່ຽວກັບສົງຄາມໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ກ່າວວ່າການໂຈມຕີຕ່າງໆໄດ້ກີດກັ້ນ ຢູເຄຣນ ຈາກການສົ່ງກຳລັງທະຫານຂອງເຂົາເຈົ້າ ຈາກທີ່ນັ້ນ ໄປຈຸດອື່ນໆ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດແນວໜ້າໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງ ຢູເຄຣນ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ພວກເຂົາໄດ້ໂຈມຕີທີ່ຕັ້ງທາງທະຫານ ຢູເຄຣນ ຢູ່ອ້ອມເມືອງ ຄູປຽນສ໌, ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ມັນໄດ້ມີການຍິງກັນໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ.
ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ໂອເລ ຊີນີຮູບອຟ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະຫານພາກພື້ນ ຢູເຄຣນ, ໄດ້ອະທິບາຍການຕໍ່ສູ້ ໃກ້ກັບເມືອງ ຄູປຽນສ໌ ວ່າ “ຮ້ອນແຮງທີ່ສຸດ” ໃນເວລານີ້ ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ໜີອອກໄປ.
ທ່ານ ຊີນີຮູບອຟ ໄດ້ກ່າວໃນໂທລະພາບແຫ່ງຊາດວ່າ “ກອງກຳລັງສັດຕູແມ່ນກຳລັງພະຍາຍາມໂຈມຕີ ທີ່ຕັ້ງຕ່າງໆຂອງທະຫານພວກເຮົາ ຢ່າງບໍ່ລົດລະ. ຍ້ອນແນວນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ປະກາດການບັງຄັບອົບພະຍົບ.”
ໃນຄຳປາໄສທາງວິດີໂອ ເມື່ອຄືນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ, ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ລະບຸພາກພື້ນ ຄາກີບ ວ່າເປັນນຶ່ງໃນຫຼາຍສະຖານທີ່ໆປະສົບກັບການໂຈມຕີທີ່ “ໂຫດຮ້າຍທຸກວັນ, ທຸກຄືນ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນເວລາບໍ່ຮອດສອງເດືອນເຄິ່ງ, ລູກສອນໄຟຂອງສັດຕູຫຼາຍກວ່າ 40 ລູກໄດ້ຕົກໃສ່ເມືອງ ຄາກີບ.” ຄາກີບ ແມ່ນເມືອງທີ່ໃຫຍ່ສຸດເປັນອັນດັບສອງຂອງປະເທດ ແລະ ເປັນເມືອງເອກຂອງພາກພື້ນ, ເຊິ່ງກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ພະຍາຍາມແຕ່ລົ້ມແຫຼວ ທີ່ຈະຍຶດເອົາ ຫຼັງຈາກພວກເຂົາໄດ້ບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ນຶ່ງປີທີ່ຜ່ານມາ.
ການຕໍ່ສູ້ຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ 130 ກິໂລແມັດຫ່າງອອກໄປໃນເມືອງ ບາກມຸດ, ທັງຢູ່ເຂດນອກເມືອງ ແລະ ໃນຖະໜົນບາງແຫ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ແລະ ໃນເມືອງ ເຄີສັນ ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ, ບ່ອນທີ່ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ, “ການລະດົມຍິງຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນໃນເມືອງ ເຄີສັນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໄປຮ້ານຂາຍເຄື່ອງເພື່ອຊື້ຂອງກິນເທົ່ານັ້ນ.”