ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ (Volodymyr Zelenskyy) ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ຍ້ອງຍໍໜ່ວຍງານທະຫານ 3 ໜ່ວຍທີ່ປະຕິບັດການຢ່າງ “ມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍ” ຕໍ່ກອງທະຫານຣັດເຊຍ ໃນແນວລົບທາງພາກຕາເວັນອອກ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງຢູເຄຣນ ໂດຍເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງກີຢິບ.
ໜ່ວຍກຳລັງປ້ອງກັນຊາດໜ່ວຍນຶ່ງກຳລັງສູ້ລົບຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກ ແລະອີກສອງໜ່ວຍຢູ່ທາງພາກໃຕ້, ທ່ານເຊເລັນສກີ (Zelenskyy) ກ່າວໃນຄຳປາໄສທາງວິດີໂອຕອນກາງຄືນຂອງທ່ານ.
"ຂໍຂອບໃຈທະຫານສໍາລັບຜົນໄດ້ຮັບ ທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍ ໃນການທໍາລາຍຜູ້ຍຶດຄອງ," ທ່ານເຊເລັນສກີ (Zelenskyy) ກ່າວ. "ແລະຜົນໄດ້ຮັບ, ແນ່ ນອນ, ແມ່ນສິ່ງທີ່ຢູເຄຣນ ຕ້ອງການຈາກທຸກຄົນໃນຕອນນີ້."
ການຍ້ອງຍໍດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກກອງທັບຢູເຄຣນກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ກຳລັງປ້ອງກັນທາງອາກາດຂອງຕົນໄດ້ທຳລາຍໂດຣນ 25 ລໍາຈາກ 33 ລຳ ທີ່ຣັດເຊຍໃຊ້ ເພື່ອໂຈມຕີເຂດຊູມີ (Sumy) ແລະ ໂອເດຊາ (Odesa) ໃນຕອນຂ້າມຄືນ.
ທ່ານໂອເລ ຄີເປີ (Oleh Kiper) ຜູ້ປົກຄອງເຂດໂອເດຊາ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ ຕໍ່ເມືອງອິສເມລ (Izmail) ແມ່ນເປັນເທື່ອທີ 4 ໃນຮອບ 5 ມື້ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບ 1 ຄົນ.
ທ່ານຄີເປີ (Kiper) ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຍັງໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງທ່າເຮືອ ແລະອາຄານບໍລິຫານອີກດ້ວຍ.
ເຖິງວ່າຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກທ່ານເຊເລັນສກີ (Zelenskyy) ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ແຕ່ການບຸກໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຄືນຂອງຢູເຄຣນ ກໍ່ຍັງດຳເນີນໄປຊ້າກວ່າທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດຫຼາຍຄົນຄາດຄະເນໄວ້. ນັ້ນໝາຍເຖິງຄຳຮ້ອງຂໍຫຼ້າສຸດຂອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ (Joe Biden) ຕໍ່ລັດຖະສະພາ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມຕໍ່ຢູເຄຣນ ແມ່ນກຳລັງປະເຊີນກັບການຄັດຄ້ານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນບາງຄົນ.
ໃນເດືອນສິງຫາ, ທ່ານໄບເດັນ (Biden) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະສະພາອະນຸ ມັດການໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມ 40 ຕື້ໂດລາ, ເຊິ່ງລວມທັງ 24 ຕື້ໂດລາສໍາລັບຢູເຄຣນ ແລະຄວາມຕ້ອງການສາກົນອື່ນໆ ແລະ 16 ຕື້ໂດລາສໍາລັບການບັນ ເທົາທຸກດ້ານໄພພິບັດ.