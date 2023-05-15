ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ຈະເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນມີຄວາມປະຫຼາດໃຈ ດ້ວຍການໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງປາຣີ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກັບປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານເອັມມານູເອລ ມາກຣົງ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP. ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ທ່ານເຊເລັນສກີຈະຢຸດແວ່ຫຼາຍປະ ເທດໃນຢູໂຣບ ເພື່ອຮ້ອງຂໍຄໍາໝັ້ນສັນຍາຄັ້ງໃໝ່ ກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜຸນທາງທະຫານ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດຂອງທ່ານພວມກະກຽມເພື່ອໂຈມຕີຕອບໂຕ້ ຄືນການຮຸກຮານຈາກກອງກໍາລັງຢຶດຄອງຂອງຣັດເຊຍ.
ຫ້ອງການຂອງທ່ານມາກຣົງ ໄດ້ປະການກ່ຽວກັບການເດີນທາງໄປນະຄອນຫຼວງ ປາຣີຂອງທ່ານເຊເລັນສກີ ໃນຄັ້ງນີ້, ແລະຝຣັ່ງ ກໍໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນໄປຮັບ ທ່ານເຊເລັນສກີໃນປະເທດເຢຍຣະມັນ, ເຊິ່ງໃນບ່ອນນັ້ນ ທ່ານເຊເລັນສກີ ໄດ້ພົບປະກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງເຢຍຣະມັນ ທ່ານໂອຣາຟ ໂຊລສ໌ ໃນຕອນເຊົ້າວັນອາທິດວານນີ້.
ຫ້ອງການຂອງ ທ່ານມາກຣົງ ເປີດເຜີຍວ່າ ຜູ້ນໍາຂອງປະເທດທັງສອງ ຈະຈັດ ການເຈລະຈາຫາລືໃນເວລາຮັບປະທານອາແລງນໍາກັນ ແລະທ່ານມາກຣົງ ຈະ “ຢືນຢັນອີກຄັ້ງວ່າ ຝຣັ່ງ ແລະ ຢູໂຣບ ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຢ່າງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຕໍ່ການສ້າງຕັ້ງຄືນໃໝ່ສິດທິທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງຢູເຄຣນ ແລະເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂັ້ນພື້ນຖານຂອງປະເທດເຂົາເຈົ້າ.”