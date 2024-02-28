ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ເດີນທາງໄປປະເທດ ອາລເບເນຍ ສຳລັບການປະຊຸມກັບບັນດາຜູ້ນຳຢູ່ພາກພື້ນ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ຂະນະທີ່ທ່ານພະຍາຍາມຂໍການສະໜັບສະໜູນເພີ່ມເຕີມ ສຳລັບການຕໍ່ສູ້ຂອງປະເທດຂອງທ່ານ ເພື່ອຕ້ານຢັນການບຸກລຸກຂອງ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະຫາລື ກ່ຽວກັບ “ການຮ່ວມມືດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ການເມືອງ” ພ້ອມກັບແຜນການສັນຕິພາບຂອງ ຢູເຄຣນ ໃນການເຈລະຈາກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອາລເບເນຍ ທ່ານ ເອດີ ຣາມາ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນສື່ສັງຄົມ X ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະສະເໜີການສະໜັບສະໜູນສຳລັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງ ຢູເຄຣນ ເພື່ອບັນລຸສັນຕິພາບທີ່ເປັນທຳ ແລະ ຍືນຍົງ, ພ້ອມກັບການຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດສັນຕິພາບໂລກໃນປະເທດ ສວິດເຊີແລນ.”
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາລເບເນຍ ທ່ານ ອີກລີ ຮາຊານີ ໄດ້ກ່າວເຖິງການສະໜັບສະໜູນຢ່າງເຕັມສ່ວນຂອງລັດຖະບານທ່ານ ສຳລັບປະຕິບັດການສັນຕິພາບຂອງ ຢູເຄຣນ ແລະ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອໃນຄວາມພະຍາຍາມສ້າງສາຄືນໃໝ່ ໃນ ຢູເຄຣນ.
ທ່ານ ຮາຊານີ ໄດ້ຂຽນໃນສື່ສັງຄົມ X ວ່າ “ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ສຳຄັນສຳລັບການສົ່ງເສີມສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍ, ແລະ ການສະແດງຄວາມສາມັກຄີກັບ ຢູເຄຣນ ໃນການຕໍ່ສູ້ທີ່ກ້າຫານຂອງເຂົາເຈົ້າກັບການຮຸກຮານຂອງ ຣັດເຊຍ.”
ກອງທັບຂອງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ການໂຈມຕີຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ສືບຕໍ່ໃນຄືນທີ່ຜ່ານມາ ດ້ວຍໂດຣນ 10 ລຳ ແລະ ລູກສອນໄຟນຳວິຖີໃນຈຳນວນທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກລະບຸ.
ກອງທັບອາກາດ ຢູເຄຣນ ມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ທຳລາຍໂດຣນ 10 ລຳ, ດ້ວຍການສະກັດກັ້ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນພາກພື້ນ ໂອເດຊາ ແລະ ມີໂຄລາອິບ.
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