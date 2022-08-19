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ວັນສຸກ, 19 ສິງຫາ 2022
ໂລກ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ເຊ​ເລນ​ສ​ກີ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ຕໍ່ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ຢູ​ເຄ​ຣນ

ຮູບ​ທີ່​ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 18 ສິງ​ຫາ 2022 ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິບ​ໍ​ດີ​ທ່ານ​ເຣ​ເຊັບ ຕາຍ​ຢິບ ເອີດ​ວານ (ຊ) ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໂວ​ໂລ​ດີ​ເມຍ ເຊ​ເລນ​ສ​ກີ (ກ) ແລະ​ເລຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ ສ​ປ​ຊ ທ່ານ​ອານ​ໂຕ​ນີ​ໂອ ກູ​ເຕ​ເຣັ​ສ (ຂ) ພົບ​ປະ​ກັນ​ທີ່​ເມືອງ​ລີ​ວິບ ປະ​ເທດ​ຢູ​ເຄ​ຣນ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໂວ​ໂລ​ດີ​ເມຍ ເຊ​ເລນ​ສ​ກີ ກ່າວ​ໃນ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ປະ​ຈຳ​ວັນ ເມື່ອ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ຊຶ່ງເວົ້າ​ເຖິງ​ອົງ​ການ​ພະ​ລັງ​ງານ​ປະ​ລະ​ມາ​ນູ​ສາ​ກົນ ໂດຍໃຊ້​ຊື່​ຫຍໍ້​ຂອງ​ອົງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ວ່າ “ບໍ່ມີ​ອຸບ​ປະ​ສັກ​ຂັດ​ຂວາງ​ໃດໆ​ ບໍ່​ໃຫ້​ຄະ​ນະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານອົງ​ການ IAEA ຈາກ​ການ​ບັນ​ລຸ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ຊາ​ໂປ​ຣິ​ສ​ເຊຍ.”

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ຣັດ​ເຊຍ​ຕ້ອງ​ໄດ້ໃຫ້​ການອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃນ​ທັນ​ທີ ແລະ​ຢ່າງ​ບໍ່​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໃດໆ​ທັງ​ສິ້ນ ໃຫ້​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ຂອງ​ອົງ​ການ IAEA ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ​ດັ່ງ​ກ່າວ” ແຕ່​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ທ່ານ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ຜູ້​ທີ່​ໃຊ້​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ຂູ່​ເຂັນ ແນ່ນອນ ຈະ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ ເປັນ​ ‘ຜູ້ສົ່ງ​ຂ່າວ’ ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ໃດໆ​ກໍ​ຕາມ.”

ທ່ານ​ເຊ​ເລນ​ສ​ກີ ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ຣັດ​ເຊຍ​ຕ້ອງ​ໃຫ້​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃນ​ທັນ​ທີ ແລະ​ຢ່າງ​ບໍ່​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໃດໆ​ທັງ​ສິ້ນ ໃຫ້​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ ຂອງ​ອົງ​ການ IAEA ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ ແລະ​ກໍ​ຖອນ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ທັນ​ທີ ແລະ​ຢ່າງ​ບໍ່​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໃດໆ​ທັ​ງ​ສິ້ນ ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ເຂດ​ແດນ​ຂອງ​ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ໂລກ​ມີ​ອຳ​ນາດ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ການ​ຄຳ​ປະ​ກັນຕໍ່​ສິ່ງນີ້. ຖ້າໂລ​ກຫາກ​ບໍ່ໃຫ້ການ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ໃນ​ເລື້ອງນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ມີ​ພຽງ​ແຕ່​ໂຍນ​ເອກ​ກະ​ສານ​ທັງ​ໝົດຂອງ​ອົງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ນິວ​ເຄ​ລຍ ແລະຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ດ້ານ​ກຳ​ມັນ​ຕະ​ພາບ​ລັງ​ສີລົງ​ໃສ່​ຖັງ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ. ຣັດ​ເຊຍ​ພວມ​ທຳ​ລາຍ​ຄວາມ​ເປັນ​ລະ​ບຽບ​ຮຽບ​ຮ້ອຍ​ຂອງ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ.”

ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ຂອງມື້​ວານນີ້ ທ່ານ​ເຊ​ເລນ​ສ​ກີ​ໄດ້​ພົບ​ປະ​ ກັບ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ທ່ານ​ອານ​ໂຕ​ນີ​ໂອ ກູ​ເຕ​ເຣ​ສ ແລະ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ເທີ​ກີ ທ່ານ​ເຣ​ເຊບ ຕາຍ​ຢິບ ເອີດ​ວານ ທີ່​ເມືອງ​ລີ​ວິບ ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຢູ​ເຄ​ຣນ.

ທ່ານ​ເຊ​ເລນ​ສ​ກີ ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຫຼາຍໆ​ເລື້ອງ​ໃນ​ມື້ນີ້ ກັບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ເທີ​ກີ ທ່ານ​ເອີດ​ວານ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຂໍ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ທ່ານ​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຕໍ່​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ ແລະ​ຜືນ​ແຜ່ນ​ດິນ​ອັນ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ພວກ​ເຮົາ. ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຫາ​ລື​ໃນ​ເລື້ອງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ເສດ​ຖະ​ກິດ​ແລະ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຂໍ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຮູ້​ບຸນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ຜູ້​ນຳ​ເທີ​ກີ ທີ່​ເຕັມ​ໃຈ​ຈະ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸ​ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບູ​ລະ​ນະ​ສ້າງ​ສາ​ເມືອງ​ຄາ​ກີບ​ ແລະ​ຂົງ​ເຂດ​ຄາ​ກີບ​ຄືນ​ໃໝ່. ນີ້​ແມ່ນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ແທ້ໆ. ເວ​ລານີ້ ມີ​ການ​ເລີ້ມ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ທຳ​ອິດ​ແລ້ວ ໂດຍ​ມີ​ການ​ລົງ​ນາມ​ໃນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ດ້ານ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ.”

ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ຂອງມື້​ດຽວ​ກັນ​ນີ້ ທ່ານ​ກູ​ເຕ​ເຣັ​ສ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ​ຊາ​ໂປ​ຣິ​ສ​ເຊຍ ເປັນ​ເຂດ​ປອດ​ທະ​ຫານ ໂດຍ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຖອນ​ອຸບ​ປະ​ກອນ ແລະ​ພວກ​ທະ​ຫານ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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