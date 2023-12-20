ທ່ານເຊເລັນສກີ ຫວັງວ່າ ຈະມີການແລກປ່ຽນນັກໂທດ ກັບ ຣັດເຊຍ ໄວຂຶ້ນ

ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ການຊັກຊ້າ ກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນນັກໂທດກັບມົສກູ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ເນື່ອງຈາກ "ເຫດຜົນ" ທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຂອງຝ່າຍ ຣັດເຊຍ, ແຕ່ສະແດງຄວາມຫວັງວ່າ ການແລກປ່ຽນໂຕນັກໂທດດັ່ງກ່າວ ຈະກັບມາດຳເນີນການຄືນໃໝ່ໃນໄວໆນີ້, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ Reuters.
ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຈັດການແລກປ່ຽນນັກໂທດຈຳນວນ ນຶ່ງນັບແຕ່ຊ່ວງຫຼາຍເດືອນ ທໍາອິດທີ່ ຣັດເຊຍ ບຸກໂຈມຕີ ຢູເຄຣນ ໃນເດືອນກຸມພາປີ 2022 ແລະເຂົ້າສູ່ປີນີ້. ແຕ່ການດໍາເນີນງານແບບຈິງຈັງ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຊ້າລົງໃນປີ 2023, ແລະຄັ້ງສຸດທ້າຍໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຕົ້ນເດືອນສິງຫາແລ້ວນີ້.
"ຄວາມຈິງແລ້ວ ມັນຊ້າລົງຍ້ອນເຫດຜົນຂອງສະຫະພັນຣັດເຊຍເອງ, ແຕ່ວ່າ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຫດຜົນສະເພາະ. ເສັ້ນທາງຈະເປີດໃນໄວໆນີ້” ທ່ານເຊເລັນສກີ ກ່າວຕໍ່ການຖະແຫຼງຂ່າວ ໃນນະຄອນຫຼວງກີຢິບ ໂດຍບໍ່ໄດ້ອ້າງເຖິງເຫດຜົນຂອງຝ່າຍຣັດເຊຍວ່າແມ່ນຫຍັງ.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ, ປັດຈຸບັນນີ້ ຢູເຄຣນພວມດຳເນີນການແລກປ່ຽນ "ຈຳນວນໂຕເລກທີ່ພໍດີ ຂອງເດັກຊາຍພວກເຮົາ" ແລະສະແດງຄວາມຫວັງວ່າ ການແລກປ່ຽນຈະປະສົບຜົນສຳເລັດ.