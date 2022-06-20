ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຄວນຄາດຄະເນການປະຕິບັດການໂຈມຕີຫຼາຍກວ່າເກົ່າຈາກ ຣັດເຊຍ” ໃນອາທິດນີ້ໃນຂະນະທີ່ບັນດາຜູ້ນຳຢູໂຣບ ພົບປະກັນເພື່ອພິຈາລະນາວ່າຈະສະໜັບສະໜູນສະຖານະພາບການເປັນຜູ້ຂໍສະໝັກເຂົ້າສະຫະພາບຢູໂຣບ ສຳລັບຢູເຄຣນ ຫຼືບໍ່.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໄສປະຈຳທຸກໆຄືນຂອງທ່ານເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ແລະ ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງຢູເຄຣນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຕໍ່ກັບບັນດາປະເທດຢູໂຣບອື່ນໆອີກ. ພວກເຮົາກຳລັງກະກຽມ. ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວ. ພວກເຮົາກຳລັງເຕືອນບັນດາຄູ່ຮ່ວມທັງຫຼາຍ.”
ຄະນະກຳມາທິການຢູໂຣບ ໄດ້ສະເໜີໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາວ່າໃຫ້ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຮັບສະຖານະພາບຜູ້ຂໍສະໝັກເຂົ້າກຸ່ມ. 27 ປະເທດສະມາຊິກດັ່ງກ່າວຈະປຶກສາຫາລືບັນຫາທີ່ວ່ານັ້ນ ແລະ ທຳການລົງຄະແນນສຽງໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງວັນພະຫັດ ແລະ ວັນສຸກນີ້. ຖ້າຢູເຄຣນໄດ້ຮັບສະຖານະພາບຜູ້ສະໝັກ, ຂັ້ນຕອນສຳລັບການເຂົ້າຮ່ວມສະຫະພາບຢູໂຣບຢ່າງເຕັມທີ່ຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການຕໍ່ສູ້ຢ່າງດຸເດືອນໃນພາກພື້ນ ດອນບາສ,” ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ເປັນຈຸດເພັ່ງເລັງຂອງການປະຕິບັດການຂອງຣັດເຊຍໃນສອງສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການ ເນໂຕ້ ທ່ານ ເຈັນສ ສໂຕລເທັນເບີກ ໄດ້ເຕືອນໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ສົງຄາມຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນ ຢູເຄຣນ ອາດຍາວນານ, ແຕ່ໄດ້ກ່າວວ່າບັນດາພັນທະມິດຕາເວັນຕົກບໍ່ຄວນຫຼຸດຜ່ອນການສະໜັບສະໜູນຂອງເຂົາເຈົ້າສຳລັບກອງກຳລັງຂອງ ກີຢິບ.
ທ່ານ ສໂຕລເທັນເບີກ ໄດ້ກ່າວໃນໜັງສືພິມປະຈຳອາທິດ Bild am Sonntag ວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງກຽມພ້ອມສຳລັບຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ວ່າມັນອາດໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີ, ພວກເຮົາຕ້ອງບໍ່ຢຸດການສະໜັບສະໜູນ ຢູເຄຣນ, ແມ່ນກະທັ້ງທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນສູງ, ບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບການສະໜັບສະໜູນທາງທະຫານເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍ້ອນລາຄາພະລັງງານ ແລະ ອາຫານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນກໍ່ຕາມ.”
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ ທ່ານ ບໍຣິສ ຈອນສັນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາດ້ວຍການສະເໜີຊ້ອມລົບສຳລັບກອງກຳລັງ ຢູເຄຣນ ນັ້ນ, ຍັງໄດ້ເຕືອນຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ກ່ຽວກັບ “ຄວາມອິດເມື່ອຍຂອງຢູເຄຣນ” ໃນຂະນະທີ່ສົງຄາມກ້າວເຂົ້າສູ່ຂີດໝາຍເດືອນທີ 4 ໃນບໍ່ເທົ່າໃນວັນຈະມາເຖິງນີ້.
ໃນບົດຄວາມຄິດເຫັນໃນໜັງສືພິມ Sunday Times ຂອງ ລອນດອນ ນັ້ນ, ທ່ານ ຈອນສັນ ໄດ້ກ່າວວ່ານີ້ໝາຍເຖິງການຮັບປະກັນວ່າ “ຢູເຄຣນ ຈະໄດ້ຮັບອາວຸດ, ອຸປະກອນ, ລູກປືນ ແລະ ການຝຶກຊ້ອມໄວກວ່າພວກບຸກລຸກຫຼາຍ.”
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມກອງກຳລັງໃນພາກພື້ນ ມິໂຄລາອິບ ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ, ປະມານ 550 ກິໂລແມັດທາງພາກໃຕ້ຂອງ ກີຢິບ.