ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ຂອງທ່ານ ໃນວັນພຸດວານນີ້ດ້ວຍການກ່າວຄຳປາໄສທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ຕໍ່ໜ້າກອງປະຊຸມຮ່ວມຂອງລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ, ໂດຍກ່າວວ່າການດີ້ນຮົນຂອງ ຢູເຄຣນ “ຈະຖືກອະທິບາຍໃນໂລກທີ່ເດັກນ້ອຍ ແລະ ລູກຫຼານຂອງເຮົາອາໄສຢູ່.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເບິ່ງຄືວ່າຍາກຫຼືເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ແລະ ໃນສະຖານະການທີ່ມືດມົວກໍ່ຕາມ, ຢູເຄຣນ ຈະບໍ່ພັງທະລາຍ. ຢູເຄຣນ ແມ່ນແຂງແກ່ນ.”
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສເປັນພາສາອັງກິດນັ້ນ, ໄດ້ຂອບໃຈ ສະຫະລັດ ສຳລັບການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານອຸປະກອນທາງທະຫານ ແລະ ການເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານໄດ້ຮັບປະກັນຕໍ່ລັດຖະສະພາວ່າ “ເງິນຂອງພວກທ່ານ ບໍ່ແມ່ນການກຸສົນ. ມັນແມ່ນການລົງທຶນໃນຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕຂອງໂລກ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບມື ໃນວິທີທີ່ເປັນໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.”
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ ຣັດເຊຍ ມີຄວາມໄດ້ປຽບ ດ້ານປືນໃຫຍ່, ລູກປືນ, ລູກສອນໄຟ ແລະ ເຮືອບິນນັ້ນ, ແຕ່ “ກອງກຳລັງປ້ອງກັນປະເທດຂອງພວກເຮົາແມ່ນໄດ້ຢືນຢັດຕໍ່ສູ້.”
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຢູເຄຣນ ຈະຮັກສາສະຖານະຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຈະບໍ່ມີວັນຍອມຈຳນົນ.”
ທ່ານໄດ້ສິ້ນສຸດດ້ວຍການມອບທຸງການຕໍ່ສູ້ທີ່ຖືກມອບໃຫ້ທ່ານໂດຍທະຫານ ຢູເຄຣນ ໃນເມືອງ ບາກມຸດ, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງ ຢູເຄຣນ ບ່ອນທີ່ກອງກຳລັງຂອງທ່ານ ໄດ້ທຳການຕໍ່ສູ້ຢ່າງໜັກເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ. ໃນການແລກປ່ຽນ, ປະທານສະພາຕ່ຳທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ໄດ້ມອບທຸງຊາດ ສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ປິວສະບັດຢູ່ເທິງຫໍລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ ໃນວັນພຸດວານນີ້.
ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນພຸດ, ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ ເຊເລັນສກີ ເຂົ້າສູ່ທຳນຽບຂາວ, ເຊິ່ງແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງທຳອິດທີ່ຖືກຮູ້ຈັກຢູ່ ນອກ ຢູເຄຣນ ນັບຕັ້ງແຕ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ເປີດການບຸກລຸກຕໍ່ປະເທດດັ່ງກ່າວຂອງພວກເຂົາໃນເດືອນກຸມພາ.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ “ໄດ້ຢືນຢ່າງພາກພູມໃຈ” ກັບປະຊາຊົນ ຢູເຄຣນ.