ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດິເມຍເຊເລັນສ໌ກີ ໄດ້ເອີ້ນຣັດເຊຍວ່າ ເປັນ “ລັດກໍ່ການຮ້າຍ” ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສົ່ງຄະນະກຳມາທິການໄປສືບສວນການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟທີ່ຮ້າຍແຮງໃສ່ສູນການຄ້າ ໃນເມືອງເຄຣມເມັນຊຸກ (Kremenchuk.)
"ມີໃຜແດ່ໃນບັນດາທ່ານທີ່ບໍ່ເຫັນພ້ອມນຳ ວ່ານີ້ແມ່ນການກໍ່ການຮ້າຍ?" ຜູ້ນຳຢູເຄຣນ ໄດ້ຖາມຄຳຖາມໃນການກ່າວຄຳປາໄສທີ່ສົ່ງເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງປະຊຸມຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດໃນນະຄອນນິວຢອກ ກ່ຽວກັບການໂຈມຕີໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ຕໍ່ສູນການຄ້າແຫ່ງນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ສັງຫານພົນລະເຮືອນຢ່າງ ໜ້ອຍ 18 ຄົນ, ແລະການໂຈມຕີຄັ້ງອື່ນໆ ຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ພົນລະເຮືອນແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງພົນລະເຮືອນໃນຊຸມມື້ມໍ່ໆມານີ້.
ທ່ານເຊເລັນສ໌ກີກ່າວວ່າ ຢູ່ໃນພາກພື້ນອື່ນຂອງໂລກ, ກຸ່ມໃດກໍ່ການຮ້າຍທີ່ໄດ້ສັງຫານພົນລະເຮືອນແບບທີ່ຣັດເຊຍເຮັດຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ຈະຖືວ່າເປັນພວກກໍ່ການຮ້າຍ.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ເພາະສະນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ຖືກລົງໂທດໃນລະດັບຂອງອາດຊະຍາກອນແລະອົງການອາດຊະຍາກໍາຈະຕ້ອງບໍ່ຖືກກວດກາໃນລະດັບຂອງປະເທດ ທີ່ໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ," ຊຶ່ງທ່ານໝາຍເຖິງວັງເຄຣັມລິນນັ້ນ.
ທ່ານເຊເລັນສ໌ກີ ໄດ້ໃຫ້ບັນຊີການໂຈມຕີຊຸດໃໝ່ຫຼາຍຄັ້ງຂອງຣັດເຊຍທີ່ໄດ້ດຳເນີນໄປໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງກ່ອນທີ່ທ່ານຈະກ່າວຄຳປາໄສນັ້ນ. ມີພົນລະເຮືອນຢ່າງໜ້ອຍ 8 ຄົນ ເສຍຊີວິດໃນການໂຈມຕີ ທີ່ເມືອງທ່າມີໂຄລາອິບ (Mykolaiv) ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ ແລະພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອໃກ້ໆກັບເມືອງຄາກິບ ຊຶ່ງເປັນເມືອງໃຫຍ່ອັນດັບສອງຂອງຢູເຄຣນ. ໃນຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດນັ້ນມີເດັກຍິງອາຍຸ 6 ປີ. ຫຼາຍສິບຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ລວມທັງເດັກນ້ອຍອາຍຸ 3 ເດືອນທີ່ຢູ່ໃນອາການໝົດສະຕິ ຫລື ເປັນໂຄມາຢູ່.
ທູດພິເສດສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງມົສກູ ທີ່ຄັດຄ້ານຕໍ່ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ກ່າວຄຳປາໄສໃນສະພາ ໂດຍກ່າວວ່າ ການປາກົດຕົວຂອງທ່ານເຊເລັນສ໌ກີ ແມ່ນໃນນາທີສຸດທ້າຍ ແລະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍບໍ່ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັບສະມາຊິກຂອງສະພາໝົດທຸກປະເທດ.
ຮອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດມິທຣີ ໂປລິຢານສ໌ກີ (Dmitry Polyanskiy) ກ່າວວ່າ ຄຳປາໄສຂອງທ່ານເຊເລັນສ໌ກີ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮັບເອົາຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈ ແລະອາວຸດຍຸດໂທປະກອນຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດເນໂຕ້ (NATO) ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫລວງມາດຣິດຂອງສະເປນ.
ທ່ານ ໂປລິຢານສ໌ກີ (Polyanskiy) ຍັງໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ວ່າ ສູນການຄ້າໃນເມືອງເຄຣມເມັນຊຸກ (Kremenchuk) ໄດ້ຖືກໂຈມຕີໂດຍກ່າວວ່າ ມັນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃກ້ເປົ້າໝາຍຂອງຣັດເຊຍເລີຍ.