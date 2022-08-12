ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ກ່າວໃນຄຳປາໄສປະຈຳວັນຂອງທ່ານ ໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ການໂຈມຕີອີກເທື່ອນຶ່ງຂອງຣັດເຊຍໄດ້ຖືກຈົດບັນທຶກ” ໃນບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍຊາໂປຣິສເຊຍຂອງຢູເຄຣນ ຊຶ່ງເປັນໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຢູໂຣບ.
“ບໍ່ມີໃຜອີກແລ້ວ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍແບບເຫັນໄດ້ງ່າຍໆເພື່ອຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ໂລກຂອງພວກເຮົາທັງມວນ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເຊເລນສກີ “ແລະແນ່ນອນທຸກໆຄົນໃນໂລກ ຄວນສະແດງປະຕິກິລິຍາອອກມາໃນທັນທີ ເພື່ອຂັບໄລ່ພວກຢຶດຄອງໃຫ້ອອກໄປຈາກເຂດແດນຂອງໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍຊາໂປຣິສເຊຍ. ນີ້ແມ່ນຜົນປະໂຫຍດຂອງໂລກ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຢູເຄຣນເທົ່ານັ້ນ.
ຢູເຄຣນແລະຣັດເຊຍ ຕ່າງກໍໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ອີກຝ່າຍນຶ່ງ ວ່າເປັນຜູ້ຍິງຖະຫຼົ່ມໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍດັ່ງກ່າວ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣສ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ບໍ່ຄວນຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອເປັນສ່ວນນຶ່ງ ໃນການປະຕິບັດງານທາງທະຫານ. ແຕ່ມັນຈຳເປັນຈະຕ້ອງມີການຕົກລົງກັນຢ່າງຮີບດ່ວນ ໃນລະດັບເຕັກນິກ ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງເຂດປອດທະຫານເພື່ອຄ້ຳປະກັນຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ເຂດດັ່ງກ່າວ.”
ທ່ານເຊເລນສກີຍັງເວົ້າໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ພົບປະກັບຫົວໜ້າ ໂຮເຊ ອານເດຣສ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງສູນກາງເຮືອນຄົວຂອງໂລກ ຊຶ່ງເປັນອົງການມະນຸດສະທຳລະຫວ່າງປະເທດ ທີ່ໃຫ້ການລ້ຽງດູຜູ້ຄົນຢູ່ໃນປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ປະສົບກັບໄພພິບັດທຳມະຊາດ.
ທ່ານເຊເລນສກີ ກ່າວວ່າ “ນັບແຕ່ມື້ທຳອິດ ໃນການເຮັດສົງຄາມຢ່າງເຕັມອັດຕາຕໍ່ຕ້ານປະເທດຂອງພວກເຮົາ ອົງການຂອງທ່ານໄດ້ເລີ້ມເຮັດວຽກໃນເຂດຊາຍແດນທີ່ຕິດກັບປະເທດໂປແລນ ສຳລັບພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ. ໃນເວລາຕໍ່ມາກໍໄດ້ເລີ້ມກິດຈະການຕ່າງໆໃນຫຼາຍຫົວເມືອງຂອງຢູເຄຣນ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດອາຫານຫຼາຍກວ່າ 130 ລ້ານຄາບ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາ.”
ໃນເຫດການອີກດ້ານນຶ່ງນັ້ນ ກຳປັ່ນທີ່ຄາດວ່າຈະແລ່ນເຂົ້າໄປຈອດໃນທ່າຂອງຢູເຄຣນໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ບ່ອນທີ່ມັນຈະໄປຂົນເອົາອາຫານປະເພດເມັດ 23 ໂຕນອີງຕາມອົງຂ່າວຣອຍເຕີ້. ທ່ານໂອເລັກຊານເດີ ກູບຣາກອບ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງຢູເຄຣນ ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ ກຳປັ່ນລຳນີ້ຈະຂົນ ເອົາອາຫານປະເພດເມັດ ໄປເອທິໂອເປຍ ເຮັດໃຫ້ຈຳນວນກຳປັ່ນທີ່ເດີນທາງອອກຈາກທ່າກຳປັ່ນຂອງຢູເຄຣນພ້ອມດ້ວຍອາຫານ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 14 ລຳແລ້ວ.