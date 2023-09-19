ທ່ານເຊເລັນສກີ ແລະ ທ່ານໄບເດັນ ຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ກ່າວຄຳປາໄສ ໃນວັນອັງຄານ ທີ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ

ຜູ້ນຳໂລກໄດ້ມີໂອກາດກ່າວຄຳປາໄສ ໃນກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້, ໂດຍມີປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ (Volodymyr Zelenskyy) ແລະປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ (Joe Biden) ຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ກ່າວຄຳປາໄສ ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ໃນນະຄອນນິວຢອກ.
ທ່ານເຊເລັນສກີ ກໍາລັງຈະປາກົດຕົວຄັ້ງທໍາອິດ ໃນກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ນັບຕັ້ງແຕ່ຣັດເຊຍ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີປະເທດຂອງທ່ານ ໃນຕົ້ນປີ 2022.
"ສຳລັບພວກເຮົາ ມັນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍທີ່ພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາ ຈະຕ້ອງໄດ້ຍິນຄຳເວົ້າ, ຂໍ້ຄວາມທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ," ທ່ານເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງໝໍແຫ່ງນຶ່ງໃນນິວຢອກ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ທະຫານຢູເຄຣນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຈາກການຕັດແຂນຂາ.
ທ່ານເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວກ່ອນການກ່າວຄຳປາໄສຂອງທ່ານວ່າ ຢູແຄຣນ ຈະຍື່ນຂໍ້ສະເໜີ “ກ່ຽວກັບວິທີເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ຫຼັກການ ຂອງຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ ແລະປັບປຸງຂີດຄວາມສາມາດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຢຸດຕິການຮຸກຮານ.”
ທ່ານມີກຳນົດຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບສະພາບການ ຢູ່ຢູແຄຣນໃນວັນພຸດ ພາຍຫຼັງການກ່າວຄຳປາໄສຂອງທ່ານ. ຣັດເຊຍເປັນນຶ່ງໃນຫ້າປະເທດສະມາຊິກຖາວອນ ທີ່ມີສິດຍັບຍັ້ງ.