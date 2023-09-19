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ວັນອັງຄານ, ໑໙ ກັນຍາ ໒໐໒໓
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານເຊເລັນສກີ ແລະ ທ່ານໄບເດັນ ຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ກ່າວຄຳປາໄສ ໃນວັນອັງຄານ ທີ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ

  • ວີໂອເອ
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ (ຂວາ) ຢ້ຽມຢາມທະຫານຢູເຄຣນທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍມະຫາວິທະຍາໄລ Staten Island ໃນນະຄອນນິວຢອກ ວັນທີ 18 ກັນຍາ 2023

ຜູ້ນຳ​ໂລກ​ໄດ້​ມີ​ໂອກາດ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສະມັດຊາ​ໃຫຍ່​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້, ​ໂດຍ​ມີ​ປະທານາທິບໍດີ​ຢູ​ເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ (Volodymyr Zelenskyy) ​ແລະ​ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ (Joe Biden) ຢູ່ໃນບັນດາ​ຜູ້​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ​ທີ່​ສໍານັກງານ​ໃຫຍ່​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ ໃນ​ນະຄອນ​ນິວຢອກ.

ທ່ານເຊເລັນສກີ ກໍາລັງຈະປາກົດຕົວຄັ້ງທໍາອິດ ໃນກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ນັບຕັ້ງແຕ່ຣັດເຊຍ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີປະເທດຂອງທ່ານ ໃນຕົ້ນປີ 2022.

"ສຳລັບພວກເຮົາ ມັນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍທີ່ພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາ ຈະຕ້ອງໄດ້ຍິນຄຳເວົ້າ, ຂໍ້ຄວາມທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ," ທ່ານເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງໝໍແຫ່ງນຶ່ງໃນນິວຢອກ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ທະຫານຢູເຄຣນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຈາກການຕັດແຂນຂາ.

ທ່ານເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວ​ກ່ອນການກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຂອງ​ທ່ານ​ວ່າ ຢູ​ແຄຣນ ຈະຍື່ນ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ “ກ່ຽວ​ກັບ​ວິທີ​ເສີມ​ສ້າງຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ ​ໃຫ້​ແກ່​ຫຼັກການ ຂອງຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ ​ແລະປັບປຸງຂີດ​ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດໃນການສະກັດກັ້ນ ​ແລະ ຢຸດຕິ​ການ​ຮຸກ​ຮານ.”

ທ່ານ​ມີ​ກຳ​ນົດ​ຈະເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ ​ຢູ່​ຢູ​ແຄຣນ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ ພາຍຫຼັງການກ່າວຄຳປາໄສຂອງທ່ານ. ຣັດ​ເຊຍ​ເປັນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ຫ້າ​ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຖາ​ວອນ ​ທີ່ມີ​ສິດ​ຍັບ​ຍັ້ງ.

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