ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອັງກິດກ່າວໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ວ່າ ທະຫານຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນ ກຳລັງປະສົບກັບຄວາມທຸກທໍລະມານ ຈາກ "ການສູ້ລົບກັບອົງປະກອບຕ່າງໆ ທີ່ແກ່ຍາວເປັນເວລາຍາວນານ."
ລາຍງານຂ່າວລັບ ປະຈຳວັນຂອງອັງກິດ ລະບຸວ່າ ພວກທະຫານຢູ່ໃນກອງປະ ຊຸມວຽກງານການທະຫານໃນນະຄອນຫຼວງມົສກູໄດ້ຈົ່ມໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ກ່ຽວກັບການທີ່ແນວໜ້າ “ໂຕປຽກຕັ້ງແຕ່ຫົວຮອດຕີນ” ເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດ ແລະບໍ່ສາມາດດັງໄຟ ເຮັດ “ຊານຶ່ງຈອກ” ໄດ້ ເນື່ອງຈາກການກະທຳດັ່ງກ່າວ ສ່ຽງຕໍ່ການແຈ້ງບອກຕໍາແໜ່ງຂອງພວກເຂົາ ຕໍ່ພວກທະຫານຢູເຄຣນ. ພວກທະຫານ ຣັດເຊຍ ຍັງຈົ່ມກ່ຽວກັບການກິນອາຫານຊໍ້າເກົ່າ ຢູ່ໃນຂີ້ຕົມທີ່ກະຈາຍໄປທົ່ວ.
ຕາມການລາຍງານ, ຄວາມບໍ່ສະດວກສະບາຍຂອງທະຫານ, ໜ້າຈະເກີດຈາກການທີ່ຣັດເຊຍ ບໍ່ສາມາດດຳເນີນການບັງຄັບໃຫ້ມີການຄຸ້ມຄອງຂັ້ນພື້ນຖານໃນບັນດາທະຫານຂອງຕົນ.
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ສະຫະລັດ ໃຫ້ເງິນທຶນຕື່ມອີກ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ແລະໄດ້ເຊື້ອເຊີນອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໄປນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ເພື່ອປະເມີນຂະໜາດຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງດ້ວຍຕົນເອງ.
ທ່ານເຊເລັນສກີ ກ່າວວ່າ ທະຫານອາເມຣິກາ ໃນທີ່ສຸດ ອາດຖືກດຶງເຂົ້າໄປສູ່ຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ຂອງຢູໂຣບກັບຣັດເຊຍ ຖ້າຫາກວໍຊິງຕັນບໍ່ເພີ່ມການສະໜັບສະໜູນ.