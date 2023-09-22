ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ໄດ້ຖືກຮັບຕ້ອນ ໂດຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີການາດາ ທ່ານຈັສຕິນ ທຣູໂດ ໃນນະຄອນອອຕຕາວາໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ ຫັງຈາກໄດ້ຢ້ຽມຢາມ ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ.
ທ່ານເຊເລນສກີ ຈະກ່າວຄຳປາໄສ ຕໍ່ສະພາການາດາໃນວັນສຸກມືຶ້ນີ້ ຊຶ່ງນັບເປັນເທື່ອທຳອິດ ທີ່ທ່່ານຈະໄດ້ກ່າວຄຳປາຕໍ່ສະພາດັ່ງກ່າວ ນັບຕັ້ງແຕ່ຣັດເຊຍໄດ້ຮຸກຮານຢູເຄຣນ.
ທ່ານເຊເລນສກີ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີການາດາ ທ່ານທຣູໂດ ຍັງມີກຳນົດຈະເຊັນຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສຳພັນທາງດ້ານເສດຖະກິດລະ ຫວ່າງສອງປະເທດ.
ທ່ານທຣູໂດ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການ ກ່ອນຜູ້ນຳຂອງຢູເຄຣນເດີນທາງໄປເຖິງ “ການາດາຍັງດຳເນີນການຢ່າງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ໃນການສະໜັບສະໜູນຂອງພວກເຮົາ ຕໍ່ປະຊາຊົນຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າຕໍ່ສູ້ ເພື່ອອະທິປະໄຕ ແລະປະຊາທິປະໄຕຂອງພວກເຂົາເຈົ້າພ້ອມທັງແບ່ງປັນຫຼັກຄຸນຄ່າທີ່ພວກເຮົາມີຮ່ວມກັນ ເຊັ່ນໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຕໍ່ການປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍ ເສລີພາບ ແລະການຊີ້ຊະຕາກຳຂອງຕົນເອງ.”
ຜູ້ນຳທັງສອງຍັງຈະເດີນທາງໄປນະຄອນໂຕຣອນໂຕ ບ່ອນທີ່ທ່ານຈະພົບປະກັບຊາວການາດາ ຮວມທັງບັນດາຜູ້ນຳທຸລະກິດ ແລະບັນດາສະມາຊິກປະຊາຄົມຢູເຄຣນ-ການາດາ.
ທ່ານເຊເລນສກີ ເດີນທາງຢ້ຽມຢາມທາງດ້ານການທູດຢ່າງໄວວາທີ່ວໍຊິງຕັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳໝັ້ນສັນຍາ ໃນການສືບຕໍ່ໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜູນຈາກປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ແລະໄດ້ສົ່ງສານຢ່າງເດັດດ່ຽວ: ໂດຍປາດສະຈາກເງິນທຶນຂອງສະຫະລັດ ເພື່ງຮັບມືກັບການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍແລ້ວ ຢູ ເຄຣນ ຈະເສຍໄຊໃນສົງຄາມ.
“ສະຫະລັດຈະສືບຕໍ່ຢືນຢູ່ກັບຢູເຄຣນ” ທີ່ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ທ່ານເຊເລນສກີ ຢູ່ທຳນຽບຂາວ.
ທ່ານໄບເດັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ອະນຸມັດເງິນ 325 ລ້ານໂດລາຕື່ມອີກ ສຳລັບອາວຸດໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ທີ່ບໍ່ຮວມທັງລູກສອນໄຟໄລຍະໄກ ທີ່ຢູເຄຣນໄດ້ຮ້ອງຂໍ.