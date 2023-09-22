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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເຊເລນສ໌ກີ ເດີນ​ທາງໄປເຖິງ ການາດາ ​ແລ້ວ

ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນ໌ສກີ ກ່າວຢູ່ National Archives ໃນນະຄອນຫລວງວຊໍິງຕັນ ວັນທີ 21 ກັນຍາ 2023

ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ໄດ້ຖືກຮັບຕ້ອນ ໂດຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີການາດາ ທ່ານຈັສຕິນ ທຣູໂດ ໃນນະຄອນອອ​ຕຕາວາໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ ຫັງຈາກໄດ້ຢ້ຽມຢາມ ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ.

ທ່ານເຊເລນສກີ ຈະ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ຕໍ່ສະພາການາດາໃນວັນສຸກມືຶ້ນີ້ ຊຶ່ງ​ນັບເປັນເທື່ອທຳອິດ ທີ່​ທ່່ານຈະ​ໄດ້ກ່າວຄຳ​ປາ​ຕໍ່​ສະ​ພາ​ດັ່ງ​ກ່າວ ນັບ​ຕັ້ງແຕ່ຣັດເຊຍໄດ້ຮຸກຮານຢູເຄຣນ.

ທ່ານເຊເລນສກີ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີການາດາ ທ່ານທຣູໂດ ຍັງມີກຳນົດຈະເຊັນຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ແນ​ໃສ່​ເພື່ອ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍຄວາມສຳພັນ​ທາງ​ດ້ານເສດຖະກິດລະ ຫວ່າງສອງປະເທດ.

ທ່ານທຣູໂດ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການ ກ່ອນຜູ້ນຳຂອງຢູເຄຣນເດີນທາງໄປເຖິງ “ການາດາຍັງດຳເນີນການ​ຢ່າງ​ບໍ່​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ ໃນການສະໜັບສະໜູນຂອງພວກເຮົາ ຕໍ່ປະຊາຊົນຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າຕໍ່ສູ້ ເພື່ອອະທິປະໄຕ ແລະປະຊາທິປະໄຕຂອງ​ພວກເຂົາເຈົ້າພ້ອມທັງແບ່ງປັນ​ຫຼັກຄຸນຄ່າ​ທີ່ພວກເຮົາ​ມີ​ຮ່ວມ​ກັນ ​ເຊັ່ນໃຫ້ຄວາມ​ເຄົາ​ລົບນັບຖື​ຕໍ່​ການ​ປົກ​ຄອງ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ບົດກົດໝາຍ ເສລີພາບ ແລະການ​ຊີ້​ຊະ​ຕາ​ກຳ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ.”

ຜູ້ນຳທັງສອງຍັງຈະເດີນທາງໄປນະຄອນໂຕຣອນໂຕ ບ່ອນທີ່​ທ່ານຈະພົບປະກັບຊາວການາດາ ຮວມທັງບັນດາຜູ້ນຳທຸລະກິດ ແລະບັນດາສະມາຊິກປະຊາຄົມຢູເຄຣນ-ການາດາ.

ທ່ານເຊເລນສກີ ເດີນທາງ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທາງດ້ານການທູດຢ່າງໄວວາ​ທີ່​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ​ໂດຍ​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ ​ໃນ​ການ​ສືບ​ຕໍ່​ໃຫ້​ຄວາມສະໜັບສະໜູນຈາກປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ແລະໄດ້ສົ່ງສານຢ່າງ​ເດັດ​ດ່ຽວ: ​ໂດຍປາດສະຈາກເງິນທຶນຂອງສະຫະລັດ ເພື່​ງ​ຮັບ​ມື​ກັບການຮຸກຮານ​ຂອງຣັດເຊຍ​ແລ້ວ ຢູ ເຄຣນ ຈະເສຍໄຊ​ໃນສົງຄາມ.

“ສະຫະລັດຈະສືບຕໍ່ຢືນຢູ່ກັບຢູເຄຣນ” ທີ່ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ທ່ານເຊເລນສກີ ຢູ່ທຳນຽບຂາວ.

ທ່ານໄບເດັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ອະນຸມັດ​ເງິນ 325 ລ້ານໂດລາ​ຕື່ມອີກ ສຳລັບອາວຸດໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ທີ່ບໍ່ຮວມທັງລູກສອນໄຟໄລຍະໄກ ທີ່ຢູເຄຣນໄດ້ຮ້ອງຂໍ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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