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ສ​ຫລ ຮຽກຕົວ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ປະ​ຈຳ​ແຊມເບຍ ກັບຄືນປະ​ເທດ ຍ້ອນ​ຕຳ​ໜິ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວທີ່ ເອົາຄົນ​ຮັກ​ຮ່ວມ​ເພດ ເຂົ້າ​ຄຸກ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເອດ​ກາ ລັງ​ກູ ຂອງ​ແຊມ​ເບຍ​ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ຢູ່​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ມັດ​ຊາ​ໃຫຍ່ ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ຄັ້ງ​ທີ 74 ທີ່​ນະ​ຄອນ​ນິວຢອກ ໃນວັນ​ທີ 25 ກັນ​ຍາ, 2019

ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ຮຽກຕົວ​ທ່ານເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ປະ​ຈຳ​ແຊມເບຍ (Zambia) ກັບປະ​ເທດ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຕຳ​ໜິ​ປະ​ເທດ​ທີ່ ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນທະ​ວີບອາ​ຟ​ຣິ​ກາໃຕ້​ແຫ່ງນັ້ນຢ່າງ​ແຮງ ທີ່​ໄດ້​ເອົາຄົນ​ຮັກ​ຮ່ວມ​ເພດ​ຄູ່​ນຶ່ງ ເຂົ້າ​ຄຸກຍ້ອນ​ໄດ້ຮ່ວມ​ເພດ​ກັນ.

ໂຄ​ສົກກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເວົ້າ​ວ່າ ການ​ເຮັດວຽກຂອງເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດດາ​ນຽລ ຟູດ​ທ໌ ( Daniel Foote) ຢູ່​ໃນ​ແຊມ​ເບຍ (Zambia) ແມ່ນ "ບໍ່​ເໝາະ​ສົມ​ຕໍ່​ໄປ​ອີກ​ແລ້ວ" ເພາະ​ວ່າປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເອດ​ກາ ລັງ​ກູ (Edgar Lungu) ຂອງ​ແຊມ​ເບຍ​ເວົ້າ​ວ່າ ເພິ່ນ​ບໍ່​ຢາກ​ເຮັດ​ວຽກັບ​ທ່ານຟູດ​ທ໌ (Foote) ອີກ​ຕໍ່​ໄປ​ແລ້ວ.

ໂຄ​ສົກຄົນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເວົ້າ​ວ່າ "ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຈະ​ໄດ້ກະ​ທຳ​ການ​ເຊັ່ນ​ນີ້​ກໍ​ຕາມ ສະ​ຫະ​ລັດກໍ​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ໝັ້ນ ຕໍ່​ການ​ເປັນ​ຄູ່ພາ​ຄີກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຊາວແຊມ​ເບຍຢູ່." ທ່ານ​ກ່າວ​ເພີ້ມ​ອີກວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ "ຄັດ​ຄ້ານຢ່າງ​ໜັກ ​ຕໍ່​ການ​ກະ​ທຳ​ທີ່​ເປັນ​ການ ລະ​ເມີດສິດ​ຂອງ​ພວກ​ຄົນ​ຮັກ​ຮ່ວມ​ເພດ ຫລື LGBTI. ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ ມີ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ການ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ ທຸກ​ຄົນ​ສາ​ມາດໄດ້​ຮັບ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດແບບ ທົ່ວ​ໄປຢ່າງ​ເສ​ລີ ແລະ​ມີອິດ​ສະ​ຫລະ​ພາບ​ແບບ​ພື້ນ​ຖານ​ ທີ່​ພວກເຂົາ​ເຈົ້າ​ສົມ​ຄວນ​ໄດ້​ຮັບ."
ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດຟູດ​ທ໌ (Foote) ເວົ້າ​ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວນີ້ວ່າ ທ່ານ​ຮູ້​ສຶກ​ຫົດ​ຫູ່ ຕໍ່​ຄຳ​ຕັດ​ສິນ​ຢູ່​ໃນ​ສານ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ແຊມ​ເບຍຕໍ່​ຜູ້​ຊາຍ​ສອງ​ຄົນ ວ່າ​ໃຫ້​ຖືກ​ຈຳ​ຄຸກ 15 ປີ ຍ້ອນ​ໄດ້​ຮ່ວມ​ເພດ​ກັນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ສານ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເວົ້າ​ວ່າ "ເປັນ​ການ​ຂັດ​ກັບ​ທຳ​ມະ​ຊາດ" ນັ້ນ.

ເມື່ອ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ແຊມ​ເບຍຕຳ​ໜິ​ປະ​ຕິ​ກິ​ລິ​ຍາ​ສະ​ແດງ​ອອກ​ຂອງ​ທ່ານຟູດ​ທ໌, ທ່ານກໍ​ເວົ້າ​ວ່າ ​ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາ​ເຈົ້າຢາກ​ໄດ້​ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ ນອກ​ຈາກ​ພວ​ກ​ນັກ​ການ​ທູດ "ທີ່​ເປີດກະ​ເປົາ​ເງິນໄວ້​ ແລະອັດ​ປາກໄວ້."

ແຊມ​ເບຍ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ຄິດ​ເຫັນ​ໃດໆ ຕໍ່​ການ​ຖອນ​ເອົາ​ທ່ານຟູດ​ທ໌ ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ປະ​ເທດນັ້ນ. ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫລື​ຈາກ​ສະ​ຫະລັ​ດຫລາຍ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້​ມ​ເປັນ​ພາ​ສາອ​ັງ​ກິດ

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