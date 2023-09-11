ສະຫະລັດ ລະນຶກເຖິງ ວັນຄົບຮອບ 22 ປີ ​ໃນ ການໂຈມຕີ 9-11 ຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ ອາລ-ກາອີດາ

ວັນທີ 11 ກັນຍາ ມື້ນີິ້ ແມ່ນວັນຄົບຄອບ 22 ປີໃນການໂຈມຕີສະຫຼະຊີບແບບ ປະສານງານກັນຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍອາລ-ກາອີດາ ໃນວັນທີ 11 ເດືອນກັນຍາ ປີ 2001 ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານສະຫະລັດ. ໃນວັນດັ່ງກ່າວ ພວກກໍ່ການຮ້າຍຈຳນວນສິບເກົ້າຄົນ ໄດ້ຈີ້ເຮືອບິນໂດຍສານສີ່ລຳ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກ ຂອງສະຫະລັດ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ພວກນັກບິນໂດຍສານສອງລຳ ຂັບເຮືອບິນຕຳເຂົ້າໃສ່ຕຶກແຝດ ສູນກາງການຄ້າໂລກ ຫຼື World Trade Center ທີ່ເປັນຕຶກສູງສຸດໃນ ນະຄອນນິວຢອກ. ຫລັງຈາກນັ້ນຕໍ່ມາ ເຮືອບິນໂດຍສານອີກລໍານຶ່ງກໍໄດ້ບິນເຂົ້າຕຳທຳນຽບຫ້າແຈ ທີ່ເມືອງອາລິງຕັນ ລັດເວີຈີເນຍ ແລະອີກລໍານຶ່ງໄດ້ຕົກຢູ່ທົ່ງນາເມືອງ Shanks Ville ລັດເພັນຊີລເວເນຍ.
ຄວາມຕື່ນຕົກໃຈຂອງວັນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖ່າຍທອດສົດໃຫ້ເຫັນຜ່ານທາງໂທລະພາບ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສະຫະລັດ ເປັນປະເທດທີ່ເປີດກວ້າງ ຈຶ່ງໄດ້ຖືກໂຈມຕີ ແລະເປັນມື້ທີ່ຫລົງລືມບໍ່ໄດ້ໃນປະຫວັດສາດ. ທ່ານຄຳພຸດ ສີ ສຸນົງ ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ນອກນະຄອນນິວຢອກ ຜູ້ເຫັນເຫດການ ໄດ້ກ່າວສູ່ ວີໂອເອ ຟັງວ່າ:
ໃນຂະນະດຽວກັນ ຍານາງມະນີວັນ ສົມສະໜຸກ ຢູ່ລັດເພັນຊິລເວເນຍ ກໍແມ່ນຜູຸ້ນຶ່ງທີ່ຍັງມີຄວາມຊົງຈຳຂອງວັນນັ້ນ ໄດ້ບັນລະຍາຍສູ່ ວີໂອເອ ຟັງດັ່ງນີ້:
ການໂຈມຕີໃນດິນແດນຂອງສະຫະລັດ ເມື່ອວັນທີ 11 ກັນຍາປີ 2001 ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 2,900 ກວ່າຄົນ ຮວມທັງພວກກໍ່ການຮ້າຍສະຫລະຊີບ 19 ຄົນ. ນອກນັ້ນກໍເປັນການປະກາດສົງຄາມກັບພວກກໍ່ການຮ້າຍທີ່ເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ ດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຄົມອາເມຣິກັນ ແລະຢູ່ໃນທົ່ວໂລກເທົ່າເຖິງທຸກມືີ້ນີ້.