ສະຫະພັນ ຊາວໜຸ່ມລາວ ຕັ້ງຂຶ້ນມາ ເພື່ອຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ການສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມຈົງຮັກພັກດີ ຂອງເຍົາວະຊົນ

ສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມລາວ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາ ເພື່ອຮັບຜິດຊອບໃນການສຶກ ສາອົບຮົມ ເພືື່ອຄວບຄຸພຶດຕິກຳ ແລະເສີມສ້າງຄວາມຈົງຮັກພັກດີຂອງເຍົາ ວະຊົນລາວ ໃຫ້ມີຕໍ່ ຜູ້ນຳພັກລັດ ແລະລັດຊຶ່ງ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານອະລຸນໄຊ ສູນນະລາດ ເລຂາທິການສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຕິວັດລາວ ຢືນຢັນວ່າ ການກໍ່ສ້າງຮາກຖານແນວຄິດທາງການເມືອງໃຫ້ກັບຊາວໜຸ່ມລາວ ໄດ້ສືບຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍເພື່ອເສີມສ້າງໃຫ້ຊາວ ໜຸ່ມລາວມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີ ແລະສຳນຶກເຖິງຄຸນງາມຄວາມດີຂອງບັນດາຜູ້ນຳ ພັກລັດໃນລາວ ທັງໃນອະດີດ ແລະໃນປັດຈຸບັນ ຮວມທັງຍັງແນໃສ່ການ ຫຼໍ່ຫຼອມໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ ເປັນຜູ້ສືບທອດພາລະກິດໃນການກໍ່ສ້າງພັກລັດໃຫ້ໝັ້ນຄົງ ແຂງແຮງ ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະການສ້າງຄວາມສາມັກຄີກັບຄົນລາວ ທີ່ຢູ່ ໃນຕ່າງປະເທດ ຄືເປັນເປົ້າໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງການສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນຊາວ ໜຸ່ມລາວຂຶ້ນມາຢ່າງເປັນທາງການ ດັ່ງທ່ານອະລຸນໄຊ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
"ຈິດໃຈໃນການສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມກະແມ່ນເພື່ອດືງດູດເອົາຊາວໜຸ່ມທຸກສາຂາອາຊີບ ແລະບັນດາກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ ຮວມທັງເຊື້ອຊາດຄົນລາວ ທີ່ຢູ່ຕ່າງປະ ເທດ ທີີ່ມີທ່າອຽງການເມືອງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເພື່ອນຳພາເຂົ້າສູ່ການຈັດຕັ້ງອັນນຶ່ງ ອັນດຽວ ແນໃສ່ສຶກສາລົມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສາມັກຄີ ມີນໍ້າໃຈຮັກເຊື້ອ ແພງຊາດ ຄິດພັນຮັກລະບອບໃໝ່ ປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນໃນການກິດປົກປັກ ຮັກສາແລະສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ພ້ອມນີ້ກໍເພື່ອປຸກລະດົມຂົນຂວາຍຊາວ ໜຸ່ມ ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະກາຍເປັນກຳລັງແຮງສັງ ລວມ ທີ່ບໍ່ມີວັນບົກແຫ້ງ."
ພ້ອມກັນນີ້ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຕິວັດລາວ ຍັງໄດ້ຈັດການຮ່າງກົດໝາຍສະບັບ ໃໝ່ວ່າດ້ວຍຊາວໜຸ່ມເສດແລ້ວ ຊຶ່ງຈະນຳສະເໜີເຂົ້ສູ່ການພິຈາລະນາ ຮັບຮອງ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ຄັ້ງທີ 10 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ໃນທ້າຍປີ 2020 ນີ້ ໂດຍຮ່າງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວໄດ້ແນໃສ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເປັນພິ ເສດ ຕໍ່ການຄວບຄຸມບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງຊາວໜຸ່ມລາວ ໃນໄລຍະໃໝ່ທີ່ແນໃສ່ ການສົ່ງເສີມໃຫ້ຊາວໜຸ່ມລາວປະກອບສ່ວນເຂົ້າ ໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາຊາດເປັນດ້ານຫລັກ.
ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນອົງການພັນທະມິດສື່ມວນຊົນໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼື (SEAPA) ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊາວໜຸ່ມລາວ ກໍ ຄືກົດໝາຍທີ່ເປັນສ່ວນປະກອບຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຕິວັດ ລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ທີ່ປະກາດບັງຄັບໃຊ້່ຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 14 ມີຖຸນາ 2017 ເປັນຕົ້ນມານັ້ນເພາະເຫັນວ່າການທີ່ຊາວໜຸ່ມ ໄດ້ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ແລະແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂາວສານກັບພາຍນອກດ້ວຍລະບົບສື່ສັງຄົມ online ຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ນັ້ນ ຍອມຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແນວຄວາມຄິດຄວາມເຊື່ອຂອງ ຊາວໜຸ່ມລາວ ທີີ່ມີຕໍ່ການນຳຂອງພັກ ລັດຖະບານລາວຢ່າງຫຼີກຫຼ່ຽງບໍ່ໄດ້ ໂດຍ ສະເພາະແມ່ນການວິພາກວິຈານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານລາວ ທີ່ບໍ່ເປັນໄປຕາມແຜນການ ແລະເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ນັ້ນ ຖືເປັນກໍລະນີບັນຫາທີ່ພັກລັດ ລັດຖະບານລາວໄດ້ດຳເນີນມາດຕະການຄວບຄຸມ ແລະກວດກາຢ່າງໃກ້ຊິດ ທັງຍັງໄດ້ດຳເນີນຄະດີ ແລະລົງໂທດຜູ້ທີ່ວິພາກວິຈານ ພັກ ລັດຖະບານລາວຢ່າງເດດຂາດອີກດ້ວຍ.
ໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກການທີ່ສານປະຊາຊົນແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ພິພາກສາຕັດສິນ ລົງໂທດຈຳຄຸກ 5 ປີ ແລະປັບໄໝ 20 ລ້ານກີບ ນາງຮວຍເຮຶອງ ໄຊຍະບຸລີ ຫຼືນາງໜວຍ ອາຍຸ 30 ປີ ມີອາຊີບຄ້າຂາຍຢູ່ທີ່ເມືອງໂພນທອງ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ຜູ້ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນສື່ສັງຄົມ online ໃນລາວ ທີ່ຖືກຈັບກຸມເມື່ອວັນທີ 12 ກັນ ຍາ 2019 ໂດຍຜູ້ກ່ຽວຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ທຳຄວາມຜິດດ້ວການໂຄສະນາ ຕ້ານ ພັກລັດ ທີ່ເປັນຄວາມຜິດຕາມກົດໝາຍອາຍາມາດຕາ 117 ໂດຍສຳລັບພັກ ລັດຖະບານລາວ ແລ້ວຖືວ່າເປັນມາດຕະການທີ່ຈຳເປັນ ຕໍ່ການຮັກສາຄວາມ ສະຫງົບໃນສັງຄົມລາວເປັນສຳຄັນ ແລະເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ປະຊາຊົນ ລາວຈະຕ້ອງປະກອບສ່ວນດ້ວການເປັນຫູ ເປັນຕາໃຫ້ພັກ ລັດຖະບານລາວ ນັ້ນເອງ.
ນອກຈາກນີ້ ສູນກາງພັກປະຕິວັດປະຊາຊົນລາວ ກໍຍັງໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ສະຫະ ພັນຊາວໜຸ່ມລາວ ປະກອບສ່ວນໃນການສ້າງຄອບຄົວ ບ່້ານ ເມືອງ ສາມັກຄີ ປອງດອງທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ໂດຍປະສານງານ່ຢາງໃກ້ຊິດ ກັບສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດອີກດ້ວຍ.
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