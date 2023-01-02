ສະຫະລັດ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ພົວພັນໃນການເຈລະຈາທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ໂຊລ ມີບົດບາດທີ່ໃຫຍ່ຂຶ້ນໃນການປະຕິບັດການຂອງກອງກຳລັງນິວເຄລຍ ສະຫະລັດ, ອີງຕາມປະທານາທິບໍດີ ເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ ຢູນ ຊຸກ ຢອລ.
ໃນການສຳພາດທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນວັນຈັນມື້ນີ້ໃນໜັງສືພິມ ໂຈຊຸນ ອິລໂບ ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ນັ້ນ, ທ່ານ ຢູນ ໄດ້ກ່າວວ່າການປຶກສາຫາລືໄດ້ສຸມໃສ່ການວາງແຜນ ແລະ ຊ້ອມລົບຮ່ວມກັບກອງກຳລັງນິວເຄລຍ ສະຫະລັດ, ເຊິ່ງແມ່ນການຈັດແຈງທີ່ທ່ານໄດ້ເອີ້ນວ່າຈະມີຜົນສະທ້ອນດຽວກັນກັບ “ການແລກປ່ຽນນິວເຄລຍ.”
ທ່ານ ຢູນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ອາວຸດນິວເຄລຍເປັນຂອງ ສະຫະລັດ, ແຕ່ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ສະຫະລັດ ຄວນແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ແຜນການ ແລະ ຝຶກຊ້ອມຮ່ວມກັນ. ສະຫະລັດ ຍັງຮູ້ສຶກສາຂ້ອນຂ້າງເປັນແງ່ບວກ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຄິດນີ້.”
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ຍັງບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນການເຈລະຈາໃດໆເທື່ອ, ແຕ່ໃນອະດີດໄດ້ປະຕິເສດຄວາມຄິດຂອງການແລກປ່ຽນນິວເຄລຍກັບ ເກົາຫຼີໃຕ້. ເວລາຖືກຂໍຄຳເຫັນນັ້ນ, ກອງທັບ ສະຫະລັດ ໃນ ເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ ສະເໜີວີໂອເອຕໍ່ທຳນຽບຫ້າແຈ, ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຕອບຄຳຖາມໃນທັນທີ.
ສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ນຳເອົາລະເບີດນິວເຄລຍໄປຕັ້ງຢູ່ໃນ ເກົາຫຼີໃຕ້ ນັບຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີ 1990, ເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖອນນິວເຄລຍຍຸດທະວິທີອອກຈາກແຫຼມເກົາຫຼີ ດັ່ງກັບສ່ວນນຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງປອດອາວຸດກັບ ສະຫະພາບ ໂຊຫວຽດ. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ, ເກົາຫຼີໃຕ້ ແມ່ນຖືກປົກປ້ອງໂດຍ “ຄັນຮົ່ມນິວເຄລຍ” ຂອງ ສະຫະລັດ, ເຊິ່ງວໍຊິງຕັນໄດ້ປະຕິຍານທີ່ຈະໃຊ້ຄວາມສາມາດທຸກຢ່າງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ລວມທັງອາວຸດນິວເຄລຍ, ເພື່ອປ້ອງກັນພັນທະມິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໃນການສຳພາດນັ້ນ, ທ່ານ ຢູນ ໄດ້ສະເໜີວ່າຄວາມຄິດດັ່ງກ່າວນັ້ນແມ່ນລ້າສະໄໝ. “ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເອີ້ນວ່າ “ຂະຫຍາຍການຍັບຢັ້ງ” ໝາຍຄວາມວ່າ ສະຫະລັດ ຈະເບິ່ງແຍງທຸກຢ່າງ, ສະນັ້ນ ເກົາຫຼີໃຕ້ ຈຶ່ງບໍ່ຄວນເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ມັນ.” ທ່ານ ຢູນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ແຕ່ດຽວນີ້, ມັນຍາກທີ່ຈະຊັກຊວນປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາດ້ວຍພຽງຄວາມຄິດນີ້.”
ເມື່ອໄດ້ປະເຊີນກັບການມຸ່ງຮ້າຍຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ປະເທດ ເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ມີອາວຸດນິວເຄລຍນັ້ນ, ປະຊາຊົນ ເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ສຳຄັນຈຳນວນຫຼາຍກວ່າເກົ່າໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດມີສິ່ງຍັບຢັ້ງນິວເຄລຍຂອງຕົນເອງ.
ອີງຕາມການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນວັນຈັນມື້ນີ້ໂດຍອົງການຄົ້ນຄວ້າ ຮັນກຸກ ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໂຊລ ນັ້ນ, ປະຊາຊົນ ເກົາຫຼີໃຕ້ 67 ເປີເຊັນໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ເກົາຫຼີໃຕ້ ມີອາວຸດນິວເຄລຍ, ລວມທັງຜູ້ທີ່ມີຫົວອະນຸລັກນິຍົມ 70 ເປີເຊັນ ແລະ ເສລີນິຍົມ 54 ເປີເຊັນ. ການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນດັ່ງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການສຳຫຼວດຄວາມຄິດສາທາລະນະອື່ນໆຫຼາຍຄັ້ງໃນສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມາ.