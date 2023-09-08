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ທ່ານຢຸນ ກ່າວວ່າ ໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ມີທ່າທາງ “ເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ຄວາມຢູ່ລອດ” ຂອງເຂດອິນໂດປາ-ຊີຟິກ

ປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານຢຸນ ຊຸກ ໂຢລ ອອກຈາກບ່ອນປະຊຸມ ລຸນຫຼັງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ASEAN ໃນນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ, ອິນໂດເນເຊຍ, ວັນທີ 7 ກັນຍາ 2023. ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ທ່ານຢຸນ ຮ້ອງໂຄງການລູກສອນໄຟ ແລະອາວຸດນິວເຄລຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອວ່າ 'ເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ຄວາມຢູ່ລອດ.'

ໂຄງການລູກສອນໄຟ ແລະອາວຸດນິວເຄລຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ມີທ່າທາງ “ເປັນໄພຄຸກ​ຄາມຕໍ່​ຄວາມ​ຢູ່​ລອດ” ​ຂອງ​ເຂດອິນໂດປາ-ຊີຟິກ ແລະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ໂດຍກົງຕໍ່ສັນຕິພາບຢູ່ໃນພາກພື້ນ, ປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານຢຸນ ຊຸກ ໂຢລ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຢູ່ລະຫວ່າງການປະຊຸມສຸດຍອດ​ເຂດເອເຊຍ ຕາເວັນອອກ ໃນນະຄອນຫຼວງຈາກາຕາ.

ຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານ ລຸນຫຼັງໜັງສືພິມ New York Times ລາຍງານວ່າ ຜູ້ນໍາເຫົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ມີແຜນເດີນທາງໄປ ຣັດເຊຍ ໃນທ້າຍເດືອນນີ້ ເພື່ອພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ​ເພື່ອຫາລືກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍອາວຸດ. ມົສກູ ພະຍາຍາມຊອກຫາການສະໜອງທາງອາວຸດເພີ້ມຂຶ້ນຈາກພຽງຢາງ ເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃນສົງຄາມຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນ ຢູເຄຣນ.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ທ່ານກິມ ມີຄວາມສົນໃຈ ໃນການສະໜອງເທັກໂນໂລຈີ ທີ່ທັນສະໄໝສໍາລັບດຽວທຽມ ແລະ ເຮືອດໍານໍ້າພະລັງງານນິວເຄລຍ ຂອງຣັດເຊຍ, ອີງຕາມບົດລາຍງານ.

ບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວ ໃຊ້ກ້ອງຊ່ອງທາງໄກ ເພື່ອເບິ່ງຝັ່ງເກົາຫຼີເໜືອ ຈາກຫໍສັງເກດການຮ່ວມກັນ ໃນເມືອງ Paju, ເກົາຫຼີໃຕ້, ວັນທີ 7 ກັນຍາ 2023, ກ່ອນພິທີຄົບຮອບ 75 ປີຂອງການສ້າງຕັ້ງເກົາຫຼີເໜືອ, ເຊິ່ງເປັນວັນທີ 9 ກັນຍາ.
ບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວ ໃຊ້ກ້ອງຊ່ອງທາງໄກ ເພື່ອເບິ່ງຝັ່ງເກົາຫຼີເໜືອ ຈາກຫໍສັງເກດການຮ່ວມກັນ ໃນເມືອງ Paju, ເກົາຫຼີໃຕ້, ວັນທີ 7 ກັນຍາ 2023, ກ່ອນພິທີຄົບຮອບ 75 ປີຂອງການສ້າງຕັ້ງເກົາຫຼີເໜືອ, ເຊິ່ງເປັນວັນທີ 9 ກັນຍາ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ຖ້າເກົາຫຼີເໜືອຫາກສາມາດໄດ້ຮັບເທັກໂນໂລຈີທີ່ທັນສະໄໝດັ່ງກ່າວນັ້ນຈາກຣັດເຊຍ, ພວກເຂົາອາດຈະເພີ້ມລະດັບຂອງ​ການຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະບັນດາປະເທດພັນທະມິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.

ທ່ານຢຸນ ກ່າວວ່າ “ການພັດທະນາລູກສອນໄຟ ແລະອາວຸດນິວເຄລຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ເປັນການລະເມີດຢ່າງ​ຮ້າຍແຮງຕໍ່ມະຕິສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ມັນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ທີ່ສາມາດແນເປົ້າໝາຍ ແລະໂຈມຕີໃສ່ທຸກໆປະເທດທັງໝົດ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະຊຸມຄັ້ງນີ້.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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