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ທ່ານ ຢູນ ເດີນ​ທາງ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຍີ່​ປຸ່ນ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ຂ້າມ​ທະ​ວີບ

ປະ​ທານ​າ​ທິ​ບໍ​ດີ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ທ່ານ ຢູນ ຊຸກ ຢອ​ລ ແລະ ພັນ​ລະ​ຍາ​, ທ່ານ​ນາງ ກິມ ກີ​ຢອນ ຮີ, ເດີນ​ທາງ​ຮອດ​ສະ​ໜ​າມ​ບິນ​ສາ​ກົນ ຮາ​ເນ​ດະ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ໂຕ​ກຽວ, 16 ມີ​ນາ 2023.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ທ່ານ ຢູນ ຊຸກ ຢອ​ລ ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ຮອດ​ປະ​ເທດ ຍີ່​ປຸ່ນ ສຳ​ລັບ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ທີ່​ດົນໆ​ມີ​ເທື່ອ​ນຶ່ງ​ກັບ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ​ຈາກຍີ່​ປຸ່ນ, ຫຼາຍ​ຊົ່ວ​ໂມງຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ໄລ​ຍະ​ໄກ​ຂອງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ດ້ານຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ຮ່ວມ​ກັນ.

ທ່ານ ຢູນ ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ຮອດນະ​ຄອນຫຼວງ ໂຕ​ກຽວ ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍ​ຂອງວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້​, ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ຈັດ​ການ​ປະ​ຊຸມ​ນຶ່ງ​ຕໍ່​ນຶ່ງ​ກັບ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຍີ່​ປຸ່ນ ທ່ານ ຟູ​ມີ​ໂອະ ຄິ​ຊິ​ດະ.

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຍີ່​ປຸ່ນ ຂອງທ່ານ ຢູນ ແມ່ນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ໂດຍ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ສຳ​ລັບ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ສອງ​ຝ່າຍ​ໃນ​ຮອບ 12 ປີ. ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ແນ​ເປົ້າ​ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທີ່​ຖືກ​ຂັດ​ຂວາງ​ໂດຍ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ທາງ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ເຂົ້າ​ຄອບ​ຄອງ​ແຫຼມ ເກົາຫຼີ ໃນ​ປີ 1910-1945 ຂອງ ຍີ່​ປຸ່ນ.

ໃນ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ທ່ານ ຢູນ ໄດ້​ເປີດ​ຕົວ​ແຜນ​ການ​ທີ່​ຈະ​ແກ້​ໄຂ​ນຶ່ງ​ໃນ​ອຸ​ປະ​ສັກ​ທັງຫຼາຍ​ຂອງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ ຍີ່​ປຸ່ນ​ ແລະ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້, ວິ​ທີ​ທີ່​ຈະ​ຊົດ​ເຊີຍ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ເກນ​ໄປ​ເປັນ​ແຮງ​ງານ​ບັງ​ຄັບ​ໂດຍ ຍີ່​ປຸ່ນ.

ພາຍ​ໃຕ້​ແຜນ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ ຢູນ, ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ທັງຫຼາຍ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ຜ່ານ​ມູນ​ນິ​ທິ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ​ໂດຍ​ການ​ບໍ​ລິ​ຈາກຂອງ​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ ເກົາຫຼີ​ໃຕ້, ໂດຍ​ປາ​ສະ​ຈາກ​ການ​ມີ​ສ່ວ​ນ​ຮ່ວມ​ໂດຍ​ກົງ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ທຸ​ລະ​ກິດ ຍີ່​ປຸ່ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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