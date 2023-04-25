ເວລາທີ່ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ເປັນເຈົ້າພາບຕ້ອນຮັບປະທານາທິບໍດີ ເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ ຢູນ ຊຸກ ຢອລ ຢູ່ທຳນຽບຂາວໃນອາທິດນີ້ສຳລັບການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະການນັ້ນ, ບັນຍາກາດແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະເປັນແບບການສະເຫຼີມສະຫຼອງ, ໃນຂະນະທີ່ທັງສອງປະເທດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄົບຮອບ 70 ປີຂອງການເປັນພັນທະມິດທີ່ທັງສອງຝ່າຍເວົ້າວ່າແຂງແກ່ນກວ່າທີ່ເຄີຍເປັນ.
ແຕ່ໃນດ້ານເລິກລົງໄປນັ້ນ, ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແມ່ນໄດ້ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ບໍ່ວ່າຈະມາຈາກໄພຂົ່ມຂູ່ນິວເຄລຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເກົາຫຼີເໜືອ, ທັດສະນະຄະຕິທີ່ປ່ຽນແປງຂອງ ສະຫະລັດ ຕໍ່ການຄ້າເສລີ, ແລະ ຄຳຖາມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວ່າ ເກົາຫຼີໃຕ້ ຈະຕີຕົວເຂົ້າກັບຕາເວັນຕົກໃກ້ຊ່ຳໃດ.
ທ່ານ ຢູນ ໄດ້ເດີນທາງມານະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ເມື່ອວັນຈັນວານນີ້, ເຊິ່ງແມ່ນບ່ອນຢຸດແວ່ແຫ່ງທຳອິດຂອງການຢ້ຽມຢາມ 6 ວັນ. ໃນວັນພຸດມື້ອື່ນ, ທ່ານ ຢູນ ແລະ ທ່ານ ໄບເດັນ ຈະຈັດງານຮັບປະທານອາຫານຄ່ຳ ຢູ່ທຳນຽບຂາວ, ເຊິ່ງແມ່ນພຽງຄັ້ງທີສອງເທົ່ານັ້ນທີ່ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ນຳຕ່າງປະເທດໄດ້ຮັບກຽດດັ່ງກ່າວ. ໃນວັນຕໍ່ໄປ, ທ່ານ ຢູນ ຈະກ່າວຄຳປາໄສໃນກອງປະຊຸມຮ່ວມຂອງລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ.
ກ່ອນສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ ຢູນ ຈະເປັນການກ່າວຢ້ຳເຖິງວິທີຕ່າງໆທີ່ສາຍພົວພັນ ສະຫະລັດ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປຫຼາຍກວ່າ ການເປັນພັນທະມິດດ້ານການຮັກສາຄວາມປອດໄພເທົ່ານັ້ນ.