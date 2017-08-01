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ທ.ນ. ຍິ່ງລັກ ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງ ບໍລິສຸດ ແລະ ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ຈາກ “ເກມການເມືອງ”

ທ່ານນາງ ຍິ່ງລັກ ຊິນນະວັດ ອະດີດນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີໄທ ຮັບເອົາດອກໄມ້ຈາກປະຊາຊົນທີ່ມາສະແດງການສະໜັບສະໜຸນທ່ານນາງ ຢ່າງຄັບຄາໜາແໜ້ນ ທີ່ສານສູງສຸດ ຢູ່ບາງກອກ ໃນເວລາທີ່ທ່ານນາງ ໄປກ່າວໃນຖະແຫລງປິດຄະດີ ໃນວັນອັງຄານ ທີ 1 ສິງຫາ 2017.

ທ່ານນາງ ຍິ່ງລັກ ຊິນນະວັດ ອະດີດນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີໄທກ່າວວ່າ ທ່ານນາງບໍລິ
ສຸດ ຢູ່ໃນການຖະແຫລງປິດຄະດີ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຢູ່ທີ່ສານ​ໃນບາງກອກ ຊຶ່ງໄຕ່
ສວນຄະດີອາຍາທີ່ກ່າວຫາທ່ານນາງວ່າ ປະໝາດຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການ
ປະຕິບັດງານ.

ທ່ານນາງຍິ່ງລັກຖືກກ່າວຫາວ່າ ທ່ານນາງໄດ້ດຳ​ເນີນ​ການຜິດພາດ ໃນ​ໂຄງການຈໍານໍາ
ເຂົ້າ ທີ່ມີມູນຄ່າຫລາຍພັນລ້ານໂດລາ. ຢູ່ໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວ ລັດຖະບານຊື້ເຂົ້າຈາກ
ຊາວນາທີ່ທຸກຈົນ ໃນລາຄາສູງກວ່າລາຄາຕະຫລາດ ແລະຂາຍອອກໃນລາຄາສູງ
ກວ່າເກົ່າໃນເວລາຕໍ່ມາ. ແຕ່ວ່າ ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີຜົນໄປໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຊຶ່ງໄດ້
ເຮັດໃຫ້ຂາດທຶນ ຫລາຍກວ່ານຶ່ງຕື້ໂດລາ ແລະເຮັດໃຫ້ໄທມີເຂົ້າທີ່ຂາຍບໍ່ອອກຢູ່ໃນ
ສາງເປັນຈໍານວນຫລວງຫລາຍ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ​ແມ່ຍິງຄົນທໍາອິດຂອງໄທ ໄດ້ກ່າວປົກປ້ອງການກະທໍາຂອງທ່ານ
ນາງ ຢູ່ໃນຖະແຫລງການປິດຄະດີວ່າ ທ່ານນາງຕົກເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກ
“ເກມການເມືອງ”.

ທ່ານນາງຍິ່ງລັກ ໄດ້ຖືກຕ້ອນຮັບໂດຍປະຊາຊົນທີ່ສະໜັບສະໜຸນຢ່າງຄັບຄາໜາແໜ້ນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານນາງເດີນທາງໄປເຖິງສານ ເພື່ອກ່າວຖະແຫລງປິດຄະດີ ຂອງທ່ານ
ນາງນັ້ນ. ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວຕໍ່ປະຊາຊົນຊົນທີ່​ໄປເຕົ້າໂຮມກັນທີ່ນັ້ນວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງ
ວ່າ ຈະມີຄວາມຍຸດຕິທໍາ.”

ທ່ານນາງຍິ່ງລັກ ຈະຖືກຕິດຄຸກເປັນເວລາ 10 ປີ ຖ້າຫາກສານຕັດສິນວ່າ ທ່ານນາງມີ
ຄວາມຜິດ. ຄໍາຕັດສິນດັ່ງກ່າວຈະມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ສິງຫາ.

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Ousted Thai PM Makes Closing Statement in Criminal Trial
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