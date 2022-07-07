ການຍິງສັງຫານໝູ່ໃນວັນປະກາດເອກະລາດຂອງອາທິດນີ້ ໃນເຂດນອກເມືອງຂອງນະຄອນ ຊິຄາໂກ ລັດ ອີລີນອຍ ແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງສິ່ງທ້າທາຍທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນປະເທດກຳລັງປະເຊີນໃນປັດຈຸບັນນີ້, ເຊິ່ງແມ່ນສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ງານສາທາລະນະເກືອບທຸກແຫ່ງສາມາດຖືກໂຈມຕີໄດ້ໂດຍມີສັນຍານພຽງບໍ່ສອງສາມຢ່າງ, ຖ້າມີ, ສຳລັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະກວດພົບໄດ້ລ່ວງໜ້າ.
ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ສະຫະລັດ ໄດ້ເຕືອນມາຫຼາຍເດືອນແລ້ວ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ “ປ່ຽນແປງໄດ້ສະເໝີ ແລະ ຊັບຊ້ອນ,” ເຊິ່ງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໃນຖະແຫຼງຂ່າວຂອງອົງການລະບົບທີ່ປຶກສາ ກ່ຽວກັບ ລັດທິກໍ່ການຮ້າຍແຫ່ງຊາດ ຫຼື NTAS ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້, ໄດ້ເຕືອນ ກ່ຽວກັບ ຫຼາຍປັດໄຈ ຈາກຄວາມເສຍໃຈສ່ວນຕົວ ຕໍ່ເຫດການໃນປັດຈຸບັນນີ້ ທີ່ອາດນຳໄປສູ່ການໂຈມຕີຄັ້ງຕໍ່ໄປໄດ້, ດ້ວຍການເຕົ້າໂຮມກັນໃນທີ່ສາທາລະນະແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເປັນເປົ້າໝາຍ.
ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມຮູ້ທີ່ວ່ານັ້ນກໍຕາມ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າແມ່ນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຫັນສັນຍານໃດໆ ຫຼື ຊອກຫາຫຼັກຖານໃດໆທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຢຸດການຍິງສັງຫານໝູ່ຢູ່ເມືອງ ຮາຍແລນ ພາກ, ລັດ ອີລີນອຍ ໃນງານເດີນສວນສະ ໜາມວັນທີ 4 ກໍລະກົດ ເຊິ່ງໄດ້ສັງຫານ 7 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບຢ່າງໜ້ອຍ 30 ຄົນ.
ທ່ານ ຄຣິສ ໂຄແວລລີ, ໂຄສົກສຳລັບຫ້ອງການຕຳຫຼວດເມືອງ ເລກ ຄາວຕີ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ການຍິງກັນປາກົດວ່າຈະເປັນຕາມອຳເພີໃຈ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໃນຈຸດນີ້ມັນແມ່ນແຮງຈູງໃຈດ້ານເຊື້ອຊາດຜິວພັນ, ແຮງຈູງໃຈໂດຍສາສະໜາ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີສະຖານະພາບຖືກປົກປ້ອງອື່ນໆໃດໆ.”
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ສິ່ງທີ່ບັນດານັກສືບສວນສອບສວນໄດ້ພົບເຫັນ ກໍແມ່ນຫຼັກຖານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ໃນສື່ສັງຄົມ, ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ, ທ້າວ ໂຣເບີດ ຄຣີໂມ ອາຍຸ 21 ປີ, ແມ່ນໄດ້ຫັນໄປສູ່ຄວາມຮຸນແຮງ.
ທ້າວ ຄຣີໂມ, ນັກດົນຕີທີ່ມີແຮງບັນດານໃຈດ້ວຍຊື່ວົງທີ່ວ່າ Awake the Rapper, ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ເອົາວິດີໂອ ແລະ ເພງ, ເຊິ່ງບາງອັນແມ່ນມີລາງບໍ່ດີ ແລະ ມີຄວາມຮຸນແຮງ, ລົງໃນເວັບໄຊ້ສື່ສັງຄົມ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ້າວ ຄຣີໂມ ຍັງໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງຕຳຫຼວດສອງຄັ້ງໃນເດືອນເມສາ 2019 ສຳລັບການພະຍາຍາມຂ້າໂຕຕາຍ ແລະ ໃນເດືອນກັນຍາຂອງປີດຽວກັນ ສຳລັບການຂົ່ມຂູ່ສະມາຊິກຄອບຄົວ.