ແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍຜູ້ນຶ່ງຈາກເຢເມນ ອູ້ມລູກຊາຍນ້ອຍໆທີ່ຊອມໃຈຢູ່ຂອງລາວແລ້ວ
ຢູ່ໃນໂຮງໝໍແຫ່ງນຶ່ງໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເມື່ອໃນເວລາບໍ່ພໍເທົ່າ
ໃດມື້ກ່ອນໜ້ານີ້ລາວຄິດວ່າ ລາວຈະບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ສັ່ງລາລູກຂອງລາວແລ້ວ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ເອົາການອະນຸຍາດຍົກເວັ້ນບໍ່ໃຫ້ຖືກລະບຽບ
ຫ້າມເດີນທາງຂອງທ່ານທຣຳ ໃຫ້ແກ່ນາງ ຊາຍມາ ສວາຍເລຮ໌ (Shaima Swileh)
ໂດຍໃຫ້ລາວໄດ້ອູ້ມລູກນ້ອຍຂອງລາວ ແລະບອກລູກ ຊຶ່ງອາດຈະເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ
ວ່າ ລາວຮັກລູກນັ້ນຫລາຍປານໃດ.
ໝູ່ເພື່ອນຂອງລາວ ແລະພວກນັກຂ່າວພາກັນຫຸ້ມໄປຫາລາວ ເມື່ອລາວມາເຖິງສະໜາມ
ບິນແຊນ ແຟຣນຊິສໂກ ໃນຄືນວັນພຸດຜ່ານມາ.
ທ້າວ ອັບດູລລາ ຮາຊຊານ (Abdullah Hassan) ອາຍຸສອງປີ ຊຶ່ງເປັນຄົນສັນຊາດສະ
ຫະລັດ ກຳລັງໄດ້ໃສ່ເຄື່ອງຊ່ວຍຊູຊີບໄວ້ຢູ່ ຍ້ອນທີ່ມີອາການພັນທຸກຳທາງສະໝອງທີ່
ແປກ. ພໍ່ຂອງລາວ, ທ້າວ ອາລີ ຮາຊຊານ (Ali Hassan) ກໍເມ່ນຄົນສັນຊາດອາເມຣິ
ກາເຊັ່ນກັນ, ຢູ່ໃນໂຮງໝໍກັບລູກຊາຍຂອງລາວນັ້ນ.
ຄູ່ຜົວເມຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ແຕ່ງງານກັນໃນອີຈິບ ໃນປີ 2016. ແຕ່ວ່າ ນາງ ສະວາຍເລຣ໌
ເປັນຄົນສັນຊາດເຢເມນ, ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າມາສະຫະລັດ ຍ້ອນລະບຽບເກືອດ
ຫ້າມການເດີນທາງ.
ທ້າວ ຮາຊຊານ ເວົ້າວ່າ ຕອນນັ້ນ ລາວພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເອົາເຄື່ອງຊ່ວຍຊູຊີບອອກຈາກ
ລູກຊາຍລາວ, ໂດຍໝົດຄວາມຫວັງທີ່ເມຍຂອງລາວຈະມີໂອກາດໄດ້ເຫັນໜ້າລູກລາວອີກ.
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