ກຸ່ມຊິ້ງຊອມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ລົງສູ່ພື້ນຖານໃນເມືອງທ່າໂຮໄດດາ
ຂອງເຢມັນ ເພື່ອຊິ້ງຊອມເບິ່ງ ການຍຸຕິການສູ້ລົບກັນ ແລະຂໍ້ຕົກລົງຂອງສອງຝ່າຍ
ທີ່ຈະຖອນກອງກຳລັງອອກຈາກເມືອງດັ່ງກ່າວ.
ໂຄສົກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ທ່ານນາຍພົນ
ພາທຣິກ ແຄມມາເອີຣ໌ຕ ທີ່ບຳນານ ແມ່ນຜູ້ທີ່ນຳພາໃນກຸ່ມນີ້ ໄດ້ “ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ
ຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງທາງສອງຝ່າຍ ທີ່ຈະປະຕິບັດງານໃນທັນທີ.” ທ່ານນາຍພົນ
ຍັງເປັນປະທານຂອງຄະນະກຳມະການພັດທະນານຳອີກຊຶ່ງຮວມທັງ ພວກຜູ້ແທນ
ຂອງທັງສອງ ທີ່ມີທັງລັດຖະບານເຢເມນ ທີ່ໜຸນຫຼັງໂດຍຊາອຸດີ ແລະ ກຸ່ມກະບົດຮູຕີ
ທີ່ໜຸນຫຼັງໂດຍ ອີຣ່ານນັ້ນ.
ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງ ໃນການຢຸດຍິງ ແລະການຖອນຕົວອອກຈາກ ເມືອງ ໂຮໄດດາ
ແລະການໂອ້ລົມສົນທະນາໃນສະວີເດັນ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້. ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຜົນ
ບັງຄັບໃຊ້ ໃນສັບປະດາທີ່ແລ້ວນີ້, ແຕ່ການຕໍ່ສູ້ກັນແບບນ້ອຍໆ ຢູ່ຂ້າງນອກນັ້ນ ຍັງມີຢູ່
ອີງຕາມລາຍງານ.
ເມືອງໂຮໄດດາ ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນກຳມືຂອງກຸ່ມກະບົດ. ເກືອບວ່າ ອາຫານທັງໝົດແລະການ
ຊ່ອຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ສຳລັບເຢເມນ ແມ່ນໄດ້ລຳລຽງຜ່ານເມືອງທ່າ
ແລະການກໍ່ກວນໃດໆ ຕໍ່ການລຳລຽງນີ້ ຍິ່ງມີການອົດຢາກຂອງປະຊາຊົນພົນລະເຮືອນ
ເພີ້ມຂຶ້ນ.
ກອງກຳລັງປະສົມເຢເມນ ທີ່ໜຸນຫຼັງໂດຍຊາວອຸດີ ໄດ້ກ່າວຫາ ກຸ່ມກະບົດທີ່ມີອາວຸດ
ທີ່ເຮັດໂດຍອີຣ່ານແລະລູກສອນໄຟ ຜ່ານເມືອງທ່າ ຊຶ່ງທາງອີຣ່ານ ໄດ້ປະຕິເສດ.
ກຸ່ມກະບົດ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟ ເຂົ້າໄປຍັງເຂດຊາວອຸດີ.
ໃນອີກຮອບນຶ່ງ ການເຈລະຈາສັນຕິພາບ ແມ່ນຈະຈັດໃຫ້ມີຂຶ້ນໃນເດືອນໜ້ານີ້ແລະ
ໃຫ້ຄວາມຫວັງ ແກ່ພວກພົນລະເຮືອນທີ່ຖືກກະທົບທົນທຸກນັ້ນ.
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