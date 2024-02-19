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ກຸ່ມ​ກະ​ບົດ ຮູ​ຕີ ຂອງ ​ເຢ​ເມນ ໂຈມ​ຕີ​ກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກ​ສິນ​ຄ້າ

  • ວີໂອເອ
ແຜນ​ທີ່​ປະ​ເທດ ເຢ​ເມນ.
ແຜນ​ທີ່​ປະ​ເທດ ເຢ​ເມນ.

ກຸ່ມ​ກະ​ບົດ​ຮູ​ຕີ​ຂອງ ເຢ​ເມນ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້​ໄດ້​ອ້າງ​ເອົາ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໃສ່​ກຳ​ປັ່ນ​ທີ່​ຕິດ​ທຸ​ງ​ຊາດ ເບ​ລີ​ສ໌ ທີ່​ເດີນ​ທາງ​ຜ່ານ​ຊ່ອງ​ແຄບ ແບບ ແອ​ລ-ແມນ​ເດັບ.

ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຮູ​ຕີ ໄດ້​ລະ​ບຸ​ຊື່​ກຳ​ປັ່ນ​ດັ່ງກ່າວ​ວ່າ ຣູບີ​ມາ (Rubymar), ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ກຳ​ປັ່ນ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ທີ່​ອົງ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ກ່າວ​ວ່າ​ໄດ້​ເດີ​ນ​ທາງ​ຈາກ​ສະ​ຫະ​ລັດ ອາ​ຣັບ ເອ​ເມີ​ເຣັ​ສ ໄປ ບຸ​ລ​ກາ​ເຣຍ.

ອົງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ການ​ຄ້າ​ທາງ​ທະ​ເລ ສະ​ຫະ​ຣາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ ອັງ​ກິດ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້​ວ່າ ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກອງ​ທັບ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ລູກ​ເຮືອ​ໄດ້​ພາ​ກັນ​ໜີ​ປະ​ກຳ​ປັ່ນ​ລຳ​ນັ້ນ, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ເຫດ​ການ​ທີ່​ຖືກ​ລາຍ​ງານ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້ ປະ​ມານ 65 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ເມືອງ ອາ​ລ ມູ​ຄາ, ປະ​ເທດ ເຢ​ເມນ.

ອົງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ການ​ຄ້າ​ທາງ​ທະ​ເລ ສະ​ຫະ​ຣາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ​ອັງ​ກິດ ກ່າວ​ວ່າ “ກຳ​ປັ່ນ​ໄດ້​ຈອດ​ຢູ່ ແລະ ລູກ​ເຮືອ​ທຸກ​ຄົນ​ແມ່ນ​ປອດ​ໄພ.”

ພວກ​ຮູ​ຕີ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ໂຈມ​ຕີຫຼາຍ​ຄັ້ງ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ເດືອນ​ພະ​ຈິກ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ, ດ້ວຍ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ໂດ​ຣນ, ລູກ​ສອນ​ໄຟ ແລະ ເຮືອ​ທີ່​ແນ​ເປົ້າ​ໃສ່​ກຳ​ປັ່ນ​ໃນ​ທະ​ເລ​ແດງ. ກຸ່​ມ​ກະ​ບົດ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໜູນ​ລັງ​ໂດຍ​ອີ​ຣ່ານ​ນັ້ນ​ກ່າວ​ວ່າ​ ພວກ​ເຂົາດຳ​ເນີນ​ງານ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ເປັນ​ນ້ຳ​ນຶ່ງ​ໃຈ​ດຽວ​ກັບ​ຊາວປາ​ແລັ​ສ​ໄຕ​ນ ໃນ​ເຂດ​ກາ​ຊາ.

ກອງ​ກຳ​ລັງ ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ອັງ​ກິດ ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ແກ້​ແຄ້ນ​ໃນ ເຢ​ເມນ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເພື່ອ​ຍິງ​ໂດ​ຣນ ແລະ ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຮູ​ຕີ​ຕົກ ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ທະ​ເລ​ແດງ.

ກອງ​ທັບ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຄັ້ງຫຼ້າ​ສຸດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້, ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ​ການ​ໂຈມ​ຕີ 5 ຄັ້ງ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ໄດ້​ຖືກ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ນຳ​ວິ​ຖີ​ເຄື່ອນ​ທີ່​ຕໍ່​ຕ້ານ​ກຳ​ປັ່ນ ພ້ອມ​ກັບ​ໂດ​ຣນ​ໃຕ້​ນ້ຳ ແລະ ເທິງ​ໜ້າ​ນ້ຳ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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