ກຸ່ມກະບົດຮູຕີຂອງເຢເມນ ຍຶດເຮືອຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ໃນທະເລແດງ 

ກຸ່ມຮູຕີຂອງເຢເມນ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມກະບົດທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກອີຣ່ານ ໄດ້ຍຶດເອົາກຳປັ່ນບັນທຸກສິນຄ້ານຶ່ງລໍາຢູ່ໃນທາງພາກໃຕ້ຂອງທະເລແດງ ແລະເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ນຳເອົາເຮືອລໍາດັ່ງກ່າວ ໄປທີ່ທ່າເຮືອເຢເມນແລ້ວ.
"ພວກເຮົາປະຕິບັດຕໍ່ລູກເຮືອທີ່ຢູ່ເທິງເຮືອ ຕາມຫຼັກການແລະຄວາມເຊື່ອຂອງ ອິສລາມ," ໂຄສົກຂອງກອງກຳລັງຮູຕີ ກ່າວໃນຖະແຫຼງການ. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ກຳປັ່ນລຳນີ້ເປັນກຳປັ່ນຂອງອິສຣາແອລ.
ກອງທັບອິສຣາແອລ ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ກຳປັ່ນບັນທຸກສິນຄ້າລໍາດັ່ງກ່າວ ຖືກຈີ້ເອົາ ໃນຂະນະທີ່ກຳລັງແລ່ນຈາກເທີກີ ໄປອິນເດຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນວ່າ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນພາກພື້ນ ກ່ຽວກັບສົງຄາມ ອິສຣາແອລ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສ ກຳລັງແຜ່ລາມ ໄປສູ່ແນວລົບທາງທະເລ.
ໃນການປະກາດທາງສື່ສັງຄົມ, ກອງທັບອິສຣາແອລ ໄດ້ເອີ້ນການຈີ້ເອົາກຳປັ່ນຄັ້ງນີ້ວ່າ ເປັນ "ເຫດການຮ້າຍແຮງໃນລະດັບໂລກ" ແຕ່ກ່າວວ່າ ກຳປັ່ນລຳດັ່ງກ່າວ ບໍ່ແມ່ນຂອງອິສຣາແອລ.
ຫ້ອງການຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ ກ່າວວ່າ ກຳປັ່ນລຳນີ້ເປັນກຳປັ່ນຂອງອັງກິດ ແລະ ບໍລິຫານງານໂດຍຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍມີລູກເຮືອ 25 ຄົນ ທີ່ປະກອບມີຫຼາຍສັນຊາດ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຊາວ ອິສຣາແອລ.
ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ກຳປັ່ນ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ກາແລັກຊີ ລີດເດີ (Galaxy Leader) ແມ່ນກຳປັ່ນບັນທຸກລົດ ທີ່ດຳເນີນການໂດຍ ນິບປອນ ຢູເຊັນ (Nippon Yusen).
“ພວກເຮົາປະນາມການກະທຳດັ່ງກ່າວຢ່າງແຮງ," ທ່ານຮິໂຣກາຊູ ມັດຊູໂນ (Hirokazu Matsuno), ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ກ່າວ. ທ່ານຍັງກ່າວວ່າ ຍີ່ປຸ່ນກຳລັງດຳເນີນການ ໃນການປ່ອຍກຳປັ່ນລຳນີ້. "ປະຈຸບັນ, ກະຊວງແລະໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ລວມທັງກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ແລະກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກໍາລັງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະເຮັດວຽກກັບບັນດາປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປ່ອຍເຮືອ ແລະລູກເຮືອ ຢ່າງໄວ."