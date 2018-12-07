ພວກກະບົດຮູຕີໃນເຢເມນກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າຈະຕັດສິນໃຈໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ລັດຖະບານ
ມີຄວາມຈິງຈັງ ກ່ຽວກັບການຈັດໃຫ້ມີການເຈລະຈາສັນຕິພາບຫຼືບໍ່.
ໂຄສົກຂອງກຸ່ມກະບົດກ່າວເປັນພາສາອາຣັບຜ່ານໂທລະພາບວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ມີບັນຫາ
ຫຍັງທີ່ຈະຈັດການສົນທະນາກັບຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ. ພວກເຮົາຈະສັ່ງຊາວ່າການພົບປະ
ເຈລະຈາສະຕັອກໂຮລມ໌ ວ່າມີຄວາມທີ່ຈິງຈັງ ຫຼືບໍ່ ໃນມື້ອື່ນນີ້.”
ການພົບປະທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດເປີດຂຶ້ນໃນ
ວັນພະຫັດວານນີ້ ໃນເມືອງຣິມໂບ ປະເທດສະວີເດັນ ພາກເໜືອຂອງນະຄອນສະ
ຕັອກໂຮມ.
ນີ້ເປັນການພົບປະກັນເທື່ອທຳອິດລະຫວ່າງພວກກະບົດຮູຕີ ທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ
ແລະລັດຖະບານເຢເມນທີ່ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ຊາອຸດີນັບແຕ່ປີ 2016
ເປັນຕົ້ນມາ. ເຂົາເຈົ້າແນໃສ່ການກ້າວໄປຂ້າງໜ້າເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທາງການ
ເມືອງຂອງສົງຄາມທີ່ດຳເນີນມາໄດ້ສີ່ປີນັ້ນ.
ທູດພິເສດສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານມາຣຕິນ ກຣິຟຟິດທ໌ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ມີຄວາມຄືບ
ໜ້າໃນລະດັບໃດນຶ່ງ ຫຼັງຈາກມີການພົບປະກັນໝົດມື້ ໃນມື້ທຳອິດ ໃນວັນພະຫັດວານ
ນີ້ ໃນເວລາທີ່ທັງສອງຝ່າຍເຫັນພ້ອມກັບການແລກປ່ຽນນັກໂທດນຳກັນ.
ທ່ານກຣິຟຟິດທ໌ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍ “ເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມເຊື່ອໝັ້ນກັນ
ເພື່ອນຳມາສັນຍາທີ່ສົ່ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະມີສັນຕິພາບນັ້ນ.”
ແຕ່ວ່າອຸປະສັກທີ່ສຳຄັນຍັງຄ້າງຄາຢູ່ກໍຄື ເມືອງທ່າເຮືອໂຮເດດາ ບ່ອນທີ່ມີການສົ່ງການ
ຊ່ວຍເຫລືອດ້ານອາຫານ ແລະການຊ່ວຍເຫືອດ້ານມະນຸດສະທຳອື່ນໆ ເກືອບທັງໝົດ
ໄປຜ່ານນັ້ນ.
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