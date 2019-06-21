ພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີ ຊຶ່ງເປັນພັນທະມິດຂອງອີຣ່ານໃນເຢເມນ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟເຂົ້າໄປໃສ່ພາກໃຕ້ຂອງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ທີ່ຕົກໃສ່ໃກ້ໆໂຮງງານກັ່ນນ້ຳທະເລໃຫ້ເປັນນ້ຳຈືດ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼືເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບລົ້ມຕາຍໃດໆ.
ແນວໂຮມພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງຊາອຸດີ ທີ່ພວມຕໍ່ສູ້ກັບພວກກະບົດຮູຕີ ກ່າວວ່າ ລູກສອນໄຟໄດ້ຕົກລົງໃສ່ໃກ້ກັບໂຮງງານ ໃນຄຸ້ມອາລ-ຊູແກັກ ໃນເມືອງຈີຊານ.
ໂຄສົກຂອງກຸ່ມແນວໂຮມ ທ່ານ ເທີກີ ອາລ-ມາລີກີ ກ່າວວ່າ “ທາງແນວໂຮມຈະເອົາມາດຕະການອັນໜັກແໜ້ນ ຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະທັນກັບເວລາ ເພື່ອສະກັດກັ້ນກຳລັງທະຫານບ້ານກໍ່ການຮ້າຍກຸ່ມນີ້.”
ພວກກະບົດຮູຕີ ທີ່ໄດ້ຂັບໄລ່ລັດຖະບານ ທີ່ໜຸນຫຼັງ ໂດຍຊາອຸດີ ອາຣາເບຍແລະຮັບຮູ້ໂດຍນາໆຊາດ ລົງຈາກອຳນາດ ທີ່ນະຄອນຫຼວງຊານາອາຂອງເຢເມນ ໃນທ້າຍປີ 2014 ນັ້ນ ໄດ້ເພີ້ມການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟ ແລະເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ໃສ່ຫົວເມືອງຕ່າງໆຂອງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ໃນຮອບສອງອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້.
ໃນອາທິດແລ້ວ ລູກສອນໄຟຂອງພວກກະບົດລູກນຶ່ງ ໄດ້ຕົກໃສ່ສະໜາມບິນສາກົນທີ່ເມືອງອາບາຂອງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ 26 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງຊາຣາ ແຊນເດີ ກ່າວວ່າ ມີການລາຍງານ ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຊາບແລ້ວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.
ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ພັນໂທທະຫານເຮືອ ເຣເບັກກາ ເຣບາຣິສ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີແບບນີ້ “ພາໃຫ້ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນເປັນຢ່າງຍິ່ງ ແລະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຜິດ ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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