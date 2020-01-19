ທະຫານເຢເມັນ ຢ່າງໜ້ອຍ 70 ຄົນຖືກຂ້າຕາຍ ໃນການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟ ທີ່ໄດ້ເປີດສາກຂຶ້ນໂດຍກຸ່ມກະບົດຮູຕີ ທີ່ແນໃສວັດອິສລາມແຫ່ງນຶ່ງ ໃນແຂວງມາຣິບ ຢູ່ທາງພາກກາງຂອງປະເທດ ອີງຕາມແຫລ່ງຂ່າວຂອງທາງການແພດ ແລະກອງທັບ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປໃນວັນອາທິດມື້ນີ້.
ກຸ່ມກະບົດຮູຕີ ໄດ້ໂຈມຕີວັດອິສລາມ ມາກ່ອນໃນຄ້າຍທະຫານ ທີ່ແຂວງມາຣີບຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງຊານາອາ ກ້ຳຕາເວັນອອກ ປະມານ 105 ກິໂລແມັດ ໃນລະຫວ່າງການສູດມົນພາວະນາຕອນຄ່ຳວັນເສົາວານນີ້ ອີງຕາມແຫລ່ງຂ່າວຂອງກອງທັບ ທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AFP.
ສ່ວນແຫລ່ງຂ່າວດ້ານການແພດ ຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍໃນເມືອງມາຣິບ ບ່ອນທີ່ພວກທີ່ເສຍຊີວິດຫຼືບາດເຈັບ ໄດ້ຖືກນຳສົ່ງນັ້ນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທະຫານຢ່າງໜ້ອຍ 70 ຄົນ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ໃນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ.
ລັດຖະບານຂອງເຢເມັນ ນາໆຊາດໄດ້ຮັບຮູ້ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນໂດຍກອງກຳລັງປະຊົມທີ່ນຳພາໂດຍຊາອຸດີອາຣາເບຍ ກໍໄດ້ຕໍ່ສູ້ຕອບໂຕກັບກຸ່ມຮູຕີທີ່ໜຸນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ ເມື່ອພວກກຸ່ມກະບົດ ໄດ້ເຂົ້າຍຶດເອົາພາກເໜືອຂອງນະຄອນຫຼວງຊານາອາ.
ປະທານາທິບໍດີ ຂອງເຢເມັນ ທ່ານອັບບີດຣາບໂບ ມານຊູຣ ຮາດີ ໄດ້ປະນາມ ການໂຈຕີທີ່ “ຂີ້ຂາດຕາຂາວ ແລະການກໍ່ການຮ້າຍ” ອີງຕາມອົງການຂ່າວ ຊາບາ ຂອງທາງການ. ລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວນີ້ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຈຳນວນຂອງຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດ.
ອົງການຂ່າວຊາບາ ໄດ້ອ້າງເຖິງຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຮາດີ ທີ່ກ່າວໄປວ່າ “ການກະທຳທີ່ໜ້າອັບອາຍຂາຍໜ້າ ຂອງພວກທະຫານບ້ານຮູຕີ ໂດຍປາສະຈາກຂໍ້ສົງໄສ ທີ່ຢືນຢັນໄດ້ເຖິງຄວາມບໍ່ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະບັນລຸສັນຕິພາບ ເພາະວ່າຕົນຮູ້ຫຍັງເລີຍ ມີແຕ່ຄວາມຕາຍ ແລະການທຳລາຍ ແລະເປັນເຄື່ອງມືຂອງອີຣ່ານທີ່ລາຄາຖືກຢູ່ໃນຂົງເຂດ.”
ກຸ່ມຮູຕີ ບໍ່ໄດ້ກ່າວອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆໃນທັນທີທັນໃດເທື່ອ.
ປະຊາຊົນຫຼາຍສິບພັນຄົນ ໂດຍສ່ວນຫຼາຍເປັນພົນລະເຮືອນ ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ແລະຫຼາຍລ້ານຄົນ ໄດ້ຖືກພັດຈາກຖິ່ນຖານນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2015 ໃນເວລາຊາອຸດີອາຣາເບຍ ແລະພັນທະມິດຕ່າງໆຂອງຕົນ ກໍໄດ້ເຂົ້າແຊກແຊງໃນບັນຫາຂັດແຍ້ງເພື່ອສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານ ທີ່ຕໍ່ສູ້ຕ້ານຢັນກັບກຸ່ມກະບົດຮູຕີ.
ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ຊຶ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວ່າ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຂອງໂລກ ແລະໄດ້ກົດດັນໃຫ້ປະເທດຈົນຕົກສູ່ການອຶດຫິວ.