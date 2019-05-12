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ພວກ​ກະ​ບົດ ​ຮູ​ຕິ ໃນ​ເຢ​ເມນ ເລີ້ມ​ຖອນ​ຕົວ ພາຍ​ໃຕ້​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ ສັນ​ຕິ​ພາບ ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ

ພວ​ກ​ນັກ​ລົບ​ຮູ​ຕິ ພາ​ກັນ​ຂີ່​ລົດ​ກະ​ບະ ໃນຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ປ້ອງ​ກັນ​ຖະ​ໜົນ​. ວັນ​ທີ 19 ເມ​ສາ 2017.

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ພວກ​ກະ​ບົດ​ຮູ​ຕີ​ຂອງ​ ເຢ​ເມນ ໄດ້​ເລີ້ມ​ຖອນ​ອອກ​ໄປ ​ບັນ​ດາທ່າ​ເຮືອ​ ໂຮ​ເດ​ດາ, ຊາ​ລິ​ຟ
​ແລະ ຣັ​ສ-ອິ​ຊ​ຊາ ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານ​ນີ້ຈາກ ພາຍ​ໃຕ້​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ຂອງ​ອົງ​ການສະ​
ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ.

ທ່ານ ​ໄມ​ເກີ​ລ ໂລ​ແລ​ສ​ກາ​ຣ​ດ໌ ປະ​ທານຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ປະ​ສານງ​ານກາ​ນຍົກ​ຍ້າຍ​ກຳ
​ລັງ​ຄົນ ຫຼື RCC ຂອງ​ອົງ​ການສະ​ຫະ​ປ​ະຊາ​ຊາດ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາວ່າ
ການຍົກ​ຍ້າຍ​ກຳ​ລັງ​ຄົນຈະ​ເລີ້ມ​ໃນ​ວັນ​ເສົາວານນີ້ ແລະ ສິ້ນ​ສຸດ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ. ທ່ານ
​ກ່າວ​ວ່າ RCC ຍິນ​ດີ​ຕໍ່​ການ​ສະ​ເໜີຂອງພວກ​ກະ​ບົດ​ ຮູ​ຕີ ທີ່​ຈະ​ເລີ້​ມການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ນັ້ນ.

ທ່ານ ​ໂລ​ແລ​ສ​ກາ​ຣ​ດ໌ ກ່າວ​ວ່າ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ “ບ​າດ​ກ້າວ​ພາກ​ປະ
ຕິບັດເທື່ອທຳອິດ” ນັບແຕ່ການສະຫລຸບຂໍ້ຕົກລົງ ໂຮເດດາ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການຢຸດຍິງລະ
​ຫວ່າງ ​ພັກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ​ໃນ ​ເຢ​ເມນ ແລະ ​ການຖອນພວກ​ນັກ​ລົບ​ອອກ​ຈາກທ່າ​ເຮືອສາມ​
ແຫ່ງ​ນັ້ນ. ທ່ານ​ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ​ການຍົກ​ຍ້າຍ​ກຳ​ລັງ​ຄົນຕ້ອງຖືກ​ຕິດ​ຕາມ​ໂດຍ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ
​ການ, ໂປ່ງ​ໃສ ແ​ລະ ເປັນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ທີ່​ໝັ້ນ​ຄົງຂອງ​ຝ່າຍ​ທີ່​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ ເພື່ອ​ປ​ະ​
ຕິ​ບັດ​ພັນ​ທະ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່.

ທ່ານ ​ໂລ​ລ​ແລັ​ສ​ກາ​ຣ​ດ໌ ໄດ້ກ່າວ​ເພີ້ມ​ວ່າ ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດການ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່​ຂອງ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​
ໂຮ​ເດ​ດາ ຈະ​ຊ່ວຍ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ການ​ນຳ​ສົ່ງ​ກາ​ນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ໃຫ້ແກ່​ຫຼາຍ​ລ້ານ
​ຄົນ​ຢູ່ໃນ​ ເຢ​ເມນ ຜູ້​ທີ່​ຕ້ອງ​ການໆ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອເພື່ອຮັ​ກ​ສາ​ຊີ​ວິດ. ອົງ​ການສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​
ຊາດໄດ້​ກ່າວ​ວ່າເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະສືບ​ຕໍ່ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບສະ​ໜູນ​ແກ່ເປົ້າ​ໝາຍ ແລະວຽກ​ງານ
​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນັ້ນ ເພື່ອ​ໃຫ້​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະ ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ສູ່ ເຢ​ເມນ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສ​າ​ອັງ​ກິດ

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