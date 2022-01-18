ພວກກະບົດຮູຕີໃນເຢເມນ ເຕືອນວ່າ ເຂົາເຈົ້າອາດຈະເພີ້ມການໂຈມຕີຕໍ່ສະຖານທີ່
ຕ່າງໆ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອເມີເຣັສ (AUE) ຫຼັງຈາກໄດ້ປະຕິບັດການໂຈມຕີ
ໂດຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ແລະລູກສອນໄຟ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍ
ຊີວິດສາມຄົນ.
ຕຳຫຼວດໃນນະຄອນຫຼວງອາບູ ດາບີ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີໄດ້ແນໃສ່ລົດບັນທຸກສາມ
ຄັນ ຢູ່ໂຮງກັ່ນນໍ້າມັນ ແລະບໍລິເວນສະໜາມບິນສາກົນອາບູດາບີ ທີ່ຕໍ່ອອກ ໄປນັ້ນ.
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພິສູດວ່າ ຜູ້ເສຍຊີວິດເປັນສັນຊາດອິນເດຍສອງຄົນ ແລະຊາວປາກິສຖານ
ຄົນນຶ່ງ ແລະກ່າວວ່າ ອີກຫົກຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍທີ່ສຳຄັນຕໍ່ສະໜາມບິນ ແລະໂຮງກັ່ນນໍ້າ ມັນ.
ໂຄສົກຄົນນຶ່ງຂອງພວກກະບົດຮູຕີ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ປະຕິບັດການໂຈມຕີສູນກາງ ເສດ
ຖະກິດາຂອງສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ ໃນອາບູດາບີ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ບົດ ບາດຂອງ
ປະເທດດັ່ງກ່າວ ທີ່ບຸກໂຈມຕີຂອງທະຫານຢູ່ໃນເຢເມນເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້.
ແຫຼ່ງຂ່າວຂອງກະບົດຮູຕີ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ Sanaa ຂອງເຢເມນ ກ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນ
ອາຣັບວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບແປດລໍາ ແລະຍິງລູກສອນໄຟ 10 ລູກ ໄປ
ໃສ່ສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ.
ສື່ມວນຊົນອາຣັບ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນວີດີໂອ ທີີ່ມີຄວັນພຸ້ງຂຶ້ນສູ່ທ້ອງຟ້າໃນນະຄອນ
ອາບູດາບີ ແລະບັນດາຮູບພາບຂອງໄຟໄໝ້ຢູ່ສະໜາມບິນອາບູດາບີ ແລະບໍລິສັດກັ່ນນໍ້າ|
ມັນແຫ່ງຊາດອາບູ ດາບີ.
ທີ່ປຶກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດສະຫະລັດ ທ່ານເຈກ ຊູລລີວັນ (Jake Sullivan) ກ່າວ
ວ່າ ສະຫະລັດ ຈະເຮັດວຽກກັບ UAE ແລະບັນດາຄູ່ຮວມງານ ສາກົນ ເພື່ອໃຫ້ພວກກະບົດ
ຮູຕີ ຮັບຜິດຊອບ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ