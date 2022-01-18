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ພວກກະບົດຮູຕີ ໃນເຢເມນ ເຕືອນວ່າ ຈະມີການໂຈມຕີເພີ້ມຂຶ້ນ ຕໍ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ອາ​ຣັບ​ເອ​ເມີ​ເຣັ​ສ

ພາບສະໜາມບິນ ອາບູດາບີ ວັນທີ 8 ທັນວາ 2021 ສົງໄສວ່າຖືກໂຈມຕີ ໂດຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ.

ພວກກະບົດຮູຕີໃນເຢເມນ ເຕືອນວ່າ ເຂົາເຈົ້າອາດຈະເພີ້ມ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຕໍ່​ສະຖານທີ່
ຕ່າງໆ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ອາຣັບ ເອເມີເຣັສ (AUE) ຫຼັງຈາກໄດ້ປະຕິບັດການໂຈມຕີ
ໂດຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ແລະລູກສອນໄຟ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍ
ຊີວິດສາມຄົນ.

ຕຳຫຼວດໃນນະຄອນຫຼວງອາບູ ດາບີ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີໄດ້ແນໃສ່ລົດບັນທຸກສາມ
ຄັນ ຢູ່ໂຮງກັ່ນນໍ້າມັນ ແລະບໍລິເວນສະໜາມບິນສາກົນອາບູດາບີ ທີ່ຕໍ່ອອກ ໄປ​ນັ້ນ.
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພິສູດວ່າ ຜູ້ເສຍຊີວິດເປັນສັນຊາດອິນເດຍສອງຄົນ ແລະຊາວປາກິສຖານ
ຄົນນຶ່ງ ແລະກ່າວວ່າ ອີກຫົກຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.

ຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍທີ່ສຳຄັນຕໍ່ສະໜາມບິນ ແລະໂຮງກັ່ນນໍ້າ ມັນ.

ໂຄສົກຄົນນຶ່ງຂອງພວກກະບົດຮູຕີ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ປະຕິບັດການໂຈມຕີສູນ​ກາງ ເສດ
ຖະກິດາຂອງສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ ໃນອາບູດາບີ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ບົດ ບາດຂອງ
ປະເທດດັ່ງກ່າວ ທີ່ບຸກໂຈມຕີຂອງທະຫານຢູ່ໃນເຢເມນເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້.

ແຫຼ່ງຂ່າວ​ຂອງ​ກະ​ບົດ​ຮູ​ຕີ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ Sanaa ຂອງ​ເຢ​ເມນ ກ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນ
ອາຣັບວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບແປດລໍາ ແລະຍິງລູກສອນໄຟ 10 ລູກ ໄປ
ໃສ່ສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ.

ສື່ມວນຊົນອາຣັບ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນວີດີໂອ ທີີ່ມີຄວັນພຸ້ງຂຶ້ນສູ່ທ້ອງຟ້າ​ໃນ​ນະ​ຄອນ
ອາບູດາບີ ແລະບັນດາຮູບພາບຂອງໄຟໄໝ້ຢູ່ສະໜາມບິນອາບູດາບີ ແລະບໍລິສັດກັ່ນນໍ້າ|
ມັນແຫ່ງຊາດອາບູ ດາບີ.

ທີ່ປຶກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດສະຫະລັດ ທ່ານເຈກ ຊູລລີວັນ (Jake Sullivan) ກ່າວ
ວ່າ ສະຫະລັດ ຈະເຮັດວຽກກັບ UAE ແລະບັນດາຄູ່ຮວມງານ ສາກົນ ເພື່ອໃຫ້ພວກກະບົດ
ຮູຕີ ຮັບຜິດຊອບ.

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