ພວກປະທ້ວງເສື້ອກັກສີເຫລືອງພວມພາກັນຄວບຄຸມວົງວຽນສັນຈອນຢູ່ຫຼາຍສິບແຫ່ງ ໃນປະເທດຝຣັ່ງ ເຖິງແມ່ນວ່າ ພະລັງຂອງຂະບວນການປະຕິຮູບເສດຖະກິດ ຂອງພວກ
ເຂົາເຈົ້າ ຈະປາກົດວ່າ ກຳລັງຈະສູນຫາຍໄປ ໃນທ້າຍອາທິດທີຫ້າລຽນຕິດ ຂອງການປະທ້ວງກໍຕາມ.
ພວກປະທ້ວງຈຳນວນນຶ່ງພາກັນຢູ່ຮອດວັນອາທິດວານນີ້ ເຖິງແມ່ນຈະມີການຮຽກຮ້ອງ
ຈາກລັດຖະມົນຕີພາຍໃນ ທ່ານຄຣິສໂຕເຟີ ຄາສຕາເນີຣ ໃຫ້ໜີອອກໄປຈາກຖະໜົນ
ກໍຕາມ.
ແປດຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນອຸບັດເຫດທີ່ພົວພັນກັບການເຄື່ອນໄຫວເສື້ອກັກສີເຫລືອງ
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເປັນຍ້ອນອຸປະຕິເຫດການສັນຈອນ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບການກີດກັ້ນຖະ
ໜົນໂດຍພວກປະທ້ວງ.
ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ພວກປະທ້ວງໄດ້ພາກັນລົງສູ່ຖະໜົນຢູ່ໃນໂຕເມືອງຕ່າງໆທົ່ວ
ປະເທດຝຣັ່ງ ຮວມທັງນະຄອນປາຣີ ແຕ່ມີຈຳນວນໜ້ອຍກວ່າຫຼາຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ການປະທ້ວງໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ ໃນເດືອນພະຈິກ ຕ້ານການຂຶ້ນພາສີນ້ຳມັນ ແຕ່ໄດ້ກາຍ
ເປັນຄວາມໂກດແຄ້ນທີ່ມີຕໍ່ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີ ເອມມານຸຍແອລ ມາກຣົງ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ການຢັ່ງສຽງມະຫາຊົນ ໂດຍກຸ່ມ Ifop ທີີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນໜັງສຶພິມ
Journal du Dimanche ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານມາກຣົງໄດ້ຫລຸດຜອ່ນລົງມາ
ສອງຈຸດ ລະຫວ່າງເດຶອນແລ້ວນີ້ ຫາ 23 ເປິເຊັນ.
ຈຳນວນຄົນຜູ້ທີ່ປະກາດຕົນເອງວ່າ “ບໍ່ພໍໃຈທີ່ສຸດ” ຕໍ່ການນຳພາຂອງທ່ານ ແມ່ນ
ໄດ້ກະໂດດຂຶ້ນຈາກຫົກຈຸດ ເປັນ 45 ເປີເຊັນ.
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