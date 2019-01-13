ຕຳຫຼວດປາຣີໄດ້ຍິງປືນນ້ຳ ແລະ ແກັສນ້ຳຕາໃສ່ພວກປະທ້ວງ “ເສື້ອກັກສີເຫຼືອງ” ເພື່ອ
ໃຫ້ຖອຍໄປຈາກວົງວຽນອະນຸສາວະຣີ ອັກ ເດີ ທຣີອຳ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ຊຶ່ງເປັນເວລາ
ເກົ້າອາທິດຕິດຕໍ່ກັນ ກ່ຽວກັບ ການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານການປະຕິຮູບເສດຖະກິດຂອງປະທາ
ນາທິບໍດີ ເອັມມານູແອລ ມາກຣົງ.
ພວກປະທ້ວງຫຼາຍພັນຄົນໃນນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ ໄດ້ພາກັນເດີນຂະບວນຢ່າງຝົດສະ
ໜັ່ນ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ມີຄວາມສະຫງົບ ຜ່ານເຂດຮ້ານຄ້າຖະໜົນຫຼວງກຣັງ ບູເລີວາຣດ໌ ຢູ່
ທາງພາກເໜືອຂອງນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ ໃກ້ກັບບ່ອນເກີດແກັສລະເບີດຢູ່ຮ້ານເຂົ້າຈີ່ ທີ່
ເຮັດໃຫ້ພວກດັບເພີງສອງຄົນ ແລະນັກທ່ອງທ່ຽວ ສເປນ ຄົນນຶ່ງເສຍຊີວິດ ແລະ ເກືອບ
50 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນຕອນເຊົ້າວັນເສົາວານນີ້.
ແຕ່ວ່າມີພວກປະທ້ວງກຸ່ມນ້ອຍ ໄດ້ແຕກອອກຈາກເຂດເສັ້ນທາງທີ່ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ ແລະ
ພາກັນແກວ່ງຂວດແກ້ວ ແລະ ສິ່ງຂອງຕ່າງໆໃສ່ຕຳຫຼວດ.
ຜູ້ເຫັນເຫດການກ່າວວ່າ ຢູ່ອ້ອມແອ້ມອະນຸສາວະລີ ອັຣ ເດີ ທຣີອຳ ຂອງສັດຕະວັດທີ່
19, ຢູ່ເໜືອສຸດຂອງຖະໜົນຫຼວງ ຊຳສ໌ ເອລີເຊ ບູເລີວາຣດ໌ ນັ້ນ ຕຳຫຼວດປາບປາມ
ຈະລາຈົນໄດ້ຍິງປືນນ້ຳ ແລະ ແກັສນ້ຳຕາໃສ່ພວກປະທ້ວງປະທ້ວງຫົວຮຸນແຮງ ຫຼັງ
ຈາກຖືກໂຈມຕີດ້ວຍກ້ອນຫີນ ແລະ ນ້ຳສີ.
ພວກກຸ່ມປະທ້ວງ ຍັງໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ອ້ອມແອ້ມຖະໜົນ ຊຳ ເອລີເຊ, ເຊິ່ງແມ່ນບ່ອນ
ທີ່ມີການກໍ່ກວນຫວ່າງບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ຫຼາຍຄົນພາກັນຮ້ອງອອກມາຢ່າງ
ແຮງ ໃຫ້ທ່ານ ມາກຣົງ ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.
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