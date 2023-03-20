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ທ່ານ​ສີ ຈິນ​ຜິງ ຈະ​ພົບ​ກັບ​ທ່ານ ວ​ລາ​ດິ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ໃນ​ມົ​ສ​ກູ

  • ວີໂອເອ
(ພາບ​ໃນ​ແຟມ) ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ ໂອ້​ລົມ​ກັບ ທ່ານສີ ຈິ້​ນຜິງ ກ່ອນ​ເຂົ້າ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ ທີ່​ເມືອງ Samarkand, ອຸ​ສເບັກ​ກິ​ສ​ຖານ, ວັນ​ທີ 16 ກັນ​ຍາ, 2022

ທ່ານ​ສີ ​ຈິ້ນ​ຜິງ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ຈີນ​ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້​ນີ້ ໄດ້ເລີ່ມ​ຕົ້ນຢ້ຽມ​ຢາມ​ມົສ​ກູຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ​ເປັນ​ເວ​ລາ 3 ວັນ​ ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ຜູ້​ນຳ​ຣັດ​ເຊຍ, ທ່ານວ​ລາ​ດິ​ເມຍ ປູຕິນ.

ການ​ພົບ​ປະກັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ຜູ້​ນຳ​ທັງ​ສອງໄດ້​ຖືກ​ປະ​ກາດອອກ​ມາໃນ​ວັນ​ສຸກ​ຜ່ານມາ​ນີ້.

ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ຈີນໄດ້ສະ​ເໜີແຜນການ 12 ຈຸດ ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຈະ​ຍຸ​ຕິ​ສົງ ຄາມຣັດເຊຍ-ຢູເຄຣນ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ, 2022 ນັ້ນ.

ໃນວັນຈັນ​ມື້ນີ້ ທ່ານສີ ໄດ້ຂຽນລົງໃນຣົ​ສ​ຊິ​ກະ​ຢາ ກາ​ແຊັດ​ຕາ (Rossiiskaya Gazeta) ຊຶ່ງ​ເປັນຫນັງສືພິມລາຍວັນຂອງລັດຖະບານຣັດ​ເຊຍວ່າ ຄຳສະເຫນີຂອງຈີນແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນ "ຄວາມເປັນ​ອັນ​ນຶ່ງ​ອັນ​ດຽວ​ກັນ ຂອງທັດສະນະ ປະ​ຊາ​ຄົມໂລກຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະ​ຫລາຍໄດ້," ອີງຕາມການແປເປັນ​ພາ​ສາອັງກິດ ຂອງ ບົດຄວາມທີ່ເຜີຍ​ແຜ່ອອກໂດຍຫ້ອງ​ການຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ຈີນ ​ປະ​ຈຳ​ອົງ​ການສະຫະປະຊາຊາດ.

"ເອກະສານ​ດັ່ງກ່າວ​ເປັນ​ປັດ​ໄຈ​ທີ່ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ສ້າງ​ສັນ ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜົນຕາມ​ມາ ຂອງ​ວິ​ກິດ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຖືກ​ລົບ​ລ້າງ​ໃຫ້ໝົດ ແລະມີການ​ຊຸກຍູ້​ການ​ແກ້​ໄຂບັນ​ຫາ​ທາງ​ການ​ເມືອງ. ບັນຫາ​ທີ່​ສັບສົນແມ່ນ​ບໍ່​ມີ​ທາງ​ແກ້​ໄຂທີ່​ງ່າຍດາຍ," ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ ທ່ານສີ.

ໃນ​ໜັງສືພິມລາຍ​ວັນ People's Daily ຊຶ່ງ​ເປັນໜັງສືພິມ​ຂອງ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ຄອມ​ມີວ​ນິ​ສ​ຈີນນັ້ນ ທ່ານປູຕິນ ​ໄກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນມື້​ນີ້​ວ່າ: “ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້ສຶກ​ເຖິງ​ບຸນ​ຄຸນ​ຕໍ່​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຕາມສາຍທີ່ມີ​ຄວາມ​ກ້ຳ​ເກິ່ງກັນ​ຂອງ​ຈີນ ກ່ຽວ​ກັບ​ເຫດການ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນຢູເຄ​ຣນ ທີ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໃຈເຖິງ​ຄວາມ​ເປັນ​ມາ​ ແລະ​ສາ​ເຫດ​ທີ່​ແທ້​ຈິງຂອງມັນ,” ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງອົງ​ການ​ຂ່າວເອພີ (AP).

Q&A: White House ‘Concerned’ About Xi-Putin Meeting, ‘Supports’ Xi-Zelenskyy Meeting
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"ພວກເຮົາຍິນດີຕ້ອນຮັບຄວາມເຕັມໃຈຂອງຈີນ ທີ່ຈະເອົາບົດບາດແບບ​ມີລັກ​ສະ​ນະ ສ້າງສັນໃນການແກ້ໄຂວິກິດການດັ່ງ​ກ່າວ," ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ AP.

ໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງທຳນຽບຂາວ, ທ່ານຈອນ ເຄີ​ບີ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໃນວັນສຸກຜ່ານ​ມານີ້ວ່າ “ພວກເຮົາຮູ້ວ່າຈີນ ແລະຣັດເຊຍ ໄດ້ປັບປຸງ ແລະເພີ່ມທະວີການພົວພັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ໃນຫຼາຍດ້ານ, ທັງສອງຝ່າຍກໍໄດ້ມີ.... ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເປັນຫ່ວງກໍ​ຄືວ່າ ປະທານປະເທດສີ ບໍ່ໄດ້ໂອ້ລົມກັບປະທານາທິບໍດີ [ຢູເຄຣນ] ທ່ານ​ໂວ​ໂລ​ດິ​ເມຍ ເຊ​ເລນ​ສ໌​ກີ ແລະພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ມັນສໍາຄັນຫລາຍ ທີ່ທ່ານ​ຕ້ອງໄດ້ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ- ກໍ​ຄື​ບໍ່​ແມ່ນທ່ານຈະຮັບເອົາແຕ່ທັດສະນະຂອງຣັດ​ເຊຍໃນສົງຄາມນີ້ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງຮັບເອົາທັດສະນະ ຂອງປະທານາທິບໍດີເຊ​ເລນ​ສ໌​ກີ ອີກ​ດ້ວຍ."

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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