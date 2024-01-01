ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ກ່າວໃນຄຳປາໄສ ວັນຂຶ້ນປີໃໝ່ນີ້ວ່າ “ຈີນແນ່ນອນ ຈະໄດ້ທ້ອນໂຮມ” ກັບໄຕ້ຫວັນ ຊຶ່ງເປັນດິນແດນ ທີ່ປົກຄອງຕົນເອງ ໂດຍປັກກິ່ງ ໄດ້ການຂົ່ມຂູ່ຄືນອີກ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ກຳລັງທະຫານ ເຂົ້າຄວບຄຸມເກາະດັ່ງກ່າວ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງກຳນົດເວລາ ໃນການເຂົ້າຄວບຄຸມ.
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານສີມີຂຶ້ນກ່ອນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີແລະສະພາແຫ່ງຊາດໄຕ້ຫວັນ ໃນວັນທີ 13 ມັງກອນ ທີ່ຈີນກ່າວວ່າ ເປັນທາງເລືອກລະຫວ່າງສົງຄາມແລະສັນຕິພາບ.
ທ່ານວິລລຽມ ຫຼາຍ ຜູ້ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນຮັບຕຳແໜ່ງຮອງປະທານາທິບໍດີຈາກພັກປະຊາຊົນປະຊາທິປະໄຕ ຊຶ່ງເປັນພັກລັດຖະບານ ແລະພວມມີຄະແນນນຳໜ້າໃນການໂຄສະນາຫາສຽງ ເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ແຕ່ຈີນຖືວ່າ ລາວເປັນ “ຜູ້ແບ່ງແຍກ” ແລະໄດ້ກ່າວຫາລາວ ແລະ ປະທານາທິບໍດີໄຕ້ຫວັນ ທ່ານນາງໄຊ ອິງ ເຫວິນ ວ່າ ພະຍາຍາມທ້າທາຍຍຸແຍ່ໃຫ້ຈີນໂຈມຕີເກາະດັ່ງກ່າວ.
ໄຕ້ຫວັນແຍກອອກຈາກຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ໃນສົງຄາມກາງເມືອງປີ 1949 ແຕ່ປັກກິ່ງຍັງສືບຕໍ່ ຖືເກາະດັ່ງກ່າວວ່າ ເປັນດິນແດນຂອງຈີນ ແລະມີຄວາມປະສົງຢາກຄວບຄຸມເສດຖະກິດ ຂອງໄຕ້ຫວັນທີ່ຄອບງຳໂດຍເທັກໂນໂລຈີ ທັງໆທີ່ເກາະດັ່ງກ່າວປົກຄອງຕົນເອງ. ຈີນໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນ ບິນລ່ວງລ້ຳຢູ່ເປັນປະຈຳເຂົ້າໄປໃນເຂດນ່ານຟ້າ ແລະກຳປັ່ນລົບແລ່ນເຂົ້າໄປ ໃກ້ໆກັບເກາະດັ່ງກ່າວ.