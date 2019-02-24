ພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນຮຸນແຮງລູກນຶ່ງທີ່ມີໄລຍະຕັ້ງຢູ່ 274 ກິໂລແມັດຫ່າງຈາກເກາະ ກວາມ ເຊິ່ງ
ເປັນດິນແດນຂອງ ສະຫະລັດ ນັ້ນ ແມ່ນກຳລັງພັດຖະລົ່ມເກາະໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີ
ຟິກດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍລົມແຮງ ແລະ ຝົນຕົກໜັກ.
ອົງການພາຍາກອນອາກາດແຫ່ງຊາດ ກ່າວວ່າ ພາຍຸ ວູທິບ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວເປັນຊຸບ
ເປີພາຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ ລະດັບ 4 ໃນຂະນະທີ່ມັນໄດ້ເພີ່ມຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ. ລົມທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໃຈ
ກາງຂອງພາຍຸດັ່ງກ່າວແມ່ນຄາດວ່າ ມີຄວາມແຮງ 249 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງໃນວັນອາ
ທິດມື້ນີ້.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນພົນລະເຮືອນກ່າວວ່າ ເກາະ ກວາມ ຈະປະສົບກັບກຳລັງຂອງ
ລົມພາຍຸເຂດຮ້ອນ ລະຫວ່າງ 64-72 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ແລະ ຝົນຕົກຫຼາຍເຖິງ
15.24 ຊັງຕີແມັດ. ມີລາຍງານວ່າເກີດມີໄຟຟ້າມອດດ້ວຍ.
ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເກາະ ກວາມ ໄດ້ຖືກແນະນຳໃຫ້ອາໄສຢູ່ໃນບ້ານຕົນຈົນກວ່າ
ພາຍຸຈະກາຍໄປ.
ພາຍຸ ວູທິບ ໄດ້ເຄື່ອນຕົວຢ່າງຊ້າໆໄປທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ, ເຄື່ອນອອກ
ໄປຈາກເກາະ ກວາມ. ອົງການພະຍາກອນອາກາດເວົ້າວ່າ ພາຍຸດັ່ງກ່າວອາດຂະ
ຫຍາຍຕົວເປັນລະດັບທີ 5 ກ່ອນມັນຈະເລີ່ມອ່ອນຕົວລົງໃນຕອນແລງວັນອາທິດມື້ນີ້.
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