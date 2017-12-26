ນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສິດທິມະນຸດຊາວຈີນ ທີ່ໂດ່ງດັງ ໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດຈຳຄຸກເປັນເວລາ
8 ປີ ໃນຂໍ້ຫາທຳການລົບລ້າງການປົກຄອງ.
ທ່ານ ວູ ກັນ (Wu Gan) ນັກຂຽນບລ໊ອກເກີ ທີ່ໃຊ້ຊື່ຫຼິ້ນວ່າ “ນັກປາດຊີ້ນທີ່ປາກຄົມສຸດ”
ຫຼື Super Vulgar Butcher ໄດ້ຖືກຕັດສິນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຢູ່ສານຊັ້ນກາງຂອງປະ
ຊາຊົນ ຖຽນຈິນ ນໍ້າເບີ້ 2 ຢູ່ໃນປັກກິ່ງ.
ທ່ານ ວູ ທີ່ໄດ້ຖືກຈັບໃນເດືອນພຶດສະພາ 2015 ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງຈີນ
ໄດ້ມີຊື່ສຽງຍ້ອນເວົ້າເຢາະເຢີ້ຍເຈົ້າໜ້າທີ່ການເມືອງຂອງຈີນ ຢູ່ໃນການໂຄສະນາຊວນ
ເຊື່ອ ມາເປັນເວລາຍາວນານ ຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະການໃຊ້ອຳນາດໃນທາງ
ທີ່ຜິດ. ສານໄດ້ຕັດສິນວ່າ ທ່ານ ວູ ໄດ້ພະຍາຍາມ “ໂຄ່ນລົ້ມອຳນາດລັດຖະບານແລະ
ລະບອບສັງຄົມນິຍົມ” ໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນບາດກ້າວ “ອາຊະຍະກຳ” ຕ່າງໆ ຊຶ່ງຮວມທັງ
ແຜ່ຂະຫຍາຍຂໍ້ມູນທີ່ຜິດໆ ພ້ອມທັງໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີຜູ້ຄົນ ໃນສື່ສັງຄົມທາງອອນໄລນ໌ນຳ.
ທ່ານ ວູ ກັນ ແມ່ນ ນຶ່ງໃນຈຳນວນພວກນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສິດທິມະນຸດ ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ
ແລະພວກທະນາຍຄວາມທີ່ໄດ້ຖືກກວາດລ້າງ ໂດຍການທັບມ້າງຂອງລັດຖະບານ
ຕໍ່ພວກຂັດຄ້ານ ຊຶ່ງເປັນຄືກັນກັບ “ການທັບມ້າງ 709” ທີ່ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນ
ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ 2015. ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ ວູ ກ່າວວ່າ ລູກຄວາມຂອງທ່ານ
ຈະອຸທອນການຕັດສິນຄະດີດັ່ງກ່າວ.
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