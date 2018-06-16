ຊາວມຸສລິມຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ກຳລັງພາກັນສະຫຼອງບຸນ ອີດ ອາລ-ຟີຕ ທີ່ເປັນຂີດໝາຍ
ໃນການສິ້ນສຸດລົງ ຂອງເດືອນສັກສິດຣາມາດານ.
ວັນພັກດັ່ງກ່າວ ເປັນວັນພັກທີ່ສຳຄັນຂອງເດືອນຣາມາດານ ເວລາຊາວມຸສລິມທີ່ນັບຖືສາສະໜາຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ພາກັນອົດອາຫານ ແຕ່ຕາເວັນຂຶ້ນຈົນຮອດຕາເວັນຕົກເປັນເວ
ລານຶ່ງເດືອນ.
ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ປະທານາທິບໍດີໂມຮຳມາດ ອາສຮັຟ ການີ ໃນວັນສຸກວານນີ້ໄດ້
ກ່າວເຖິງການປະກາດຢຸດຍິງເປັນເວລາສາມວັນກັບພວກກະບົດຕາລິບານຢູ່ໃນຖະ
ແຫຼງການຕໍ່ປະເທດຊາດເພື່ອເປັນຂີດໝາຍສະຫຼອງບຸນອີດ. ການຢຸດຍິງ ຈະດຳເນີນ
ໄປຈົນຮອດວັນອາທິດ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີທ່ານການີໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ການຢຸດຍິງ ຕໍ່ເວລາ
ອອກໄປຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ແລະໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກຕາລິບານເຂົ້າມານັ່ງໂຕະເຈລະຈາ.
ປະທານາທິບໍດີຊີເຣຍ ທ່ານບາຊາ ອາລ ອາຊາດ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ
ສູດມົນ ໃນບຸນອີິດ ຢູ່ທີ່ວັດອິສລາມ ທີ່ຕາຕູສ ຊຶ່ງເປັນເມືອງຢູ່ເຂດແຄມຝັ່ງທະເລ ທີ່
ຍັງຈົງຮັກພັກດີທ່ານມາຕະຫຼອດເຈັດປີ ຂອງສົງຄາມກາງເມືອງ.
ຢູ່ໃນບັງກລາແດັສ ຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນໄດ້ໄປທ່າເຮືອຂ້າມຟາກດາກາ ແລະສະ ຖານີລົດ
ໄຟໃນຄວາມຫວັງທີ່ຈະກັບຄືນເມືອບ້ານເພື່ອສະຫຼອງບຸນອິດ. ບັງກລາແດັສ ຍັງໄດ້ຕຽມ
ສະຫຼອງບຸນອີິດ ໃສ່ມື້ວັນເສົາ ຫຼືວັນອາທິດ ສຸດແລ້ວແຕ່ການແນມເຫັນດວງເດືອນ.
ບຸນອິດເລີ້ມມື້ທຳອິດຂອງເດືອນຂອງຊໍວໍລ ເດືອນທີສິບຂອງປະຕິທິຈັນທະຄະຕິອິສ
ລາມ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ມີຂົງເຂດທີ່ແຕກຕ່າງ ໃນເວລາດຽວກັນຂອງບຸນອີດອາດເນື່ອງ
ຈາກຄວາມແຕກຕ່າງໃນການຕີຄວາມໝາຍຂອງປະຕິທິນ.
ຢູທີ່ນະຄອນຈາກາຕາ ຫຼາຍພັນຄົນພາກັນເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ຕໍ່ໜ້າວັດ ອາລ ອັສຮາ ເພື່ອ
ປະກອບສູດມົນໃນວັນບຸນອິດ. ອິນໂດເນເຊຍເປັນປະເທດທີມີປະຊາກອນເປັນມຸສລິມ
ທີ່ໃຫຍ່ສຸດຢູ່ໃນໂລກ ແລະໃນປີນີ້ ລັດຖະບານໄດ້ປະກາດປະກາດ ວັນພັກໃນທົ່ວ
ປະເທດດົນກວ່ານຶ່ງອາທິດ ເພື່ອເປັນຂີດໝາຍໃນການສະຫຼອງດັ່ງກ່າວ.
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