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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປະຕິກິລິຍາ ຂອງໂລກ ຕໍ່ຄຳເວົ້າ ທີ່ບໍ່ສຸພາບ ຂອງ ປ. ທຣໍາ ກ່ຽວກັບ ຄົນເຂົ້າເມືອງ

ປ. ດໍໂນລ ທຣໍາ ທີ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ຢູ່ທຳນຽບຂາວ ວັນທີ 10 ມັງກອນ 2018.

ຄຳ​ເວົ້າ​ທີ່ບໍ່ສຸພາບຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ​ທຣໍາ ​ຕໍ່​ບັນດາ​ສະມາຊິກລັດຖະສະພາ​
ສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ອ​ະທິບາຍກ່ຽວກັບການຄັດຄ້ານຂອງທ່ານຕໍ່ພວກຄົນ​ເຂົ້​າ​ເມືອງ​ຊາວ
​ເຮ​ຕີ ​ແລະ​ອາ​ຟຣິການັ້ນ ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັ​ນ​ເລື້ອງ​ໃຫຍ່ ​ແລະພາໃຫ້ມີການ​ປະນາມທັງຢູ່ໃນ
​ແລະ​ຕ່າງປະ​ເທດ.

​ໂຄສົກສະພາ​ສິດທິ​ມະນຸດ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ທ່ານຣູ​ເປີດ ຄອລ​ວີລ ຮ້ອງ​ການ ໃຫ້ຄຳ
ເຫັນນີ້​ວ່າ ເປັນການແບ່ງແຍກທາງ​ຜິວພັນ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “​ມັນເປັນ ການ​ເປີດ​ປະ
ຕູກວ້າງ​ອອກໃຫ້​ແກ່ຄວາມ​ບໍ່​ດີໃນອີກ​ຂ້າງ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ມະນຸດ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮັບ​ຮູ້ ​ແລະ​ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການແບ່ງແຍກ​ທາງດ້ານ​ຜິວ​ພັນ ​ແລະຄວາມ​ຍ້ານກົວ​ຊາວ​ຕ່າງປະເທດ ທີ່​
ຈະ​ມີ​ໂອກາດ​ລົບ​ກວນ ​ແລະ​ທຳລາຍຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ ຫລາຍໆ​ຄົນ.”

ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ​ມີ​ລາຍ​ງານ​ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຈາກ​ອາຟຣິກາ ມາ​
ຈາກ “​ປະ​ເທດຮູ ຂ” ຊຶ່ງເປັນຄຳ​ເວົ້າ ​ທີ່​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ທ່ານຣິ
ເຈີດ ​ເດີ​ບິນ ​ໄດ້​ໃຫ້ການ​ຢືນຢັນ​ວ່າ ທ່ານ​ທຣໍາ​ໄດ້​ໃຊ້ຄຳ​ເວົ້າ​ນີ້ ລະຫວ່າງ​ການ​ປະຊຸມ
​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ.

​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ​ສຳນັກງານຂອງສະຫະພາບ​ອາ​ຟຣິກາ ຢູ່​ນະຄອນຫລວງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ
​ໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫລ​ງການສະ​ແດງ “ຄວາມ​ໂກດ​ແຄ້ນ ຜິດ​ຫວັງ ​ແລະ​ບໍ່ພໍ​ໃຈ​ກ່ຽວກັບຄຳ​
ເວົ້າ ​ທີ່ບໍ່ເປັນຈັ່ງ​ໂຊກດັ່ງກ່າວ​” ​ເຮັດ​ໂດຍ​ທ່ານ​ທຣໍາ.

Trump Under Fire From Countries He Reportedly Deemed 'S---holes'
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ກຸ່​ມດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ “ສຳນັກງານຜູ້ຕາງໜ້າຂອງສະຫະພາບອາ​ຟຣິກາ​ປະນາມ ດ້ວຍ​
ຄຳ​ເວົ້າ​ທີ່ແຮງສຸດ ຕໍ່ການໃຫ້ຄວາມເຫັນດັ່ງກ່າວ ​ແລະຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້ຖອນຄຳ​ເວົ້ານີ້
ຄືນ ​ພ້ອມ​ດ້ວຍການຂໍຂະມາ​ໂທດ ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ຊາວອາຟຣິກາເທົ່ານັັ້ນ ​ແຕ່​ຕໍ່ພວກທີ່ມີ
ເຊື້ອສາຍອາ​ຟຣິກາ ​ຢູ່ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກທັງມວນດ້ວຍ.”

ພາບບັນທຶກ ເວລານັ້ນ ທ່ານຈອນ ຟີເລ ເປັນຮອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳປະເທດເມັກຊິໂກ ວັນທີ 8, 2010.
ພາບບັນທຶກ ເວລານັ້ນ ທ່ານຈອນ ຟີເລ ເປັນຮອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳປະເທດເມັກຊິໂກ ວັນທີ 8, 2010.

ຄະນະປະຕິບັດງານ ຂອງອາຟຣິກາ​ ກ່າວ​ວ່າ ມີ “​ຄວາມ​ຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້
ເປີດການໂອ້ລົມ ​ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານສະຫະລັດ ​ແລະ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ໃນອາ​ຟຣິກາ” ​ເພື່ອແກ້ໄຂ ກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈຢ່າງໃຫຍ່ ຂອງລັດຖະບານ​ຊຸດປັດຈຸບັນ ​ຕໍ່​ທະວີບ
ອາ​ຟຣິກາ ​ແລະ ປະຊາຊົນ​ຂອງ​ທະວີບດັ່ງກ່າວ.”

ພາບບັນທຶກ ທ່ານນາງເມຍ ລອຟ ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າພັກຣີພັບບລິກກັນ ຈາກລັດຢູທາ ກ່າວຢູ່ສະພາສູງ ລັດຢູທາ.
ພາບບັນທຶກ ທ່ານນາງເມຍ ລອຟ ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າພັກຣີພັບບລິກກັນ ຈາກລັດຢູທາ ກ່າວຢູ່ສະພາສູງ ລັດຢູທາ.

ພັກສະພາ​ແຫ່ງຊາດອາ​ຟຣິກາ​ ຊຶ່ງເປັນພັກລັດຖະບານຂອງ​ອາ​ຟຣິກາ​ໃຕ້ ​ກ່າວວ່າ ການ
ໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ ​ເປັນ “ເລື້ອງ​ດູ​ໝິ່ນ​ທີ່​ສຸດ.”

ພາບບັນທຶກ ທ່ານນາງ ອີລຮານ ໂອມາ ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າ ໂອ້ລົມກັບສະມາຊິກສະພາຄົນອື່ນ.
ພາບບັນທຶກ ທ່ານນາງ ອີລຮານ ໂອມາ ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າ ໂອ້ລົມກັບສະມາຊິກສະພາຄົນອື່ນ.

ທ່ານຣາອູ​ນ ​ເພັກ ຜູ້ອຳນວຍການທີ່​ເກີດ​ຢູ່​ເຮ​ຕີ ​ແລະ​ອະ​ດີດ​ລັດຖະມົນຕີ​ວັດທະນະທໍາ
​ເຮ​ຕີ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ “ຕື່ນ​ຕົກ​ໃຈ ບໍ່​ໜ້າ​ເຊື່ອແລະ​ໂກດ​ແຄ້ນ” ຈາກການ ໃຫ້ຄວາມເຫັນ
ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ.

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