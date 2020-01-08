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​ປະ​ຕິ​ກິ​ລິ​ຍາ ຂອງ​ໂລກ​ ຕໍ່ຄວາມ​ເຄັ່ງ​​ຕຶງ ລະ​ຫວ່າງ ສ​ຫລ ​ກັບ ອີ​ຣ່ານ ໂດຍ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ ໃສ່​ການຫຼຸດ​ຜ່ອນ​​

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ອັງ​ກິດ ທ່ານ​ໂດ​ມີ​ນິກ ແຣບ (Dominic Raab) ໄປ​ເຖິງ Downing Street ເຂດ​ໃຈກາງ​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ລອນດອນ ເມື່ອວັນ​ທີ 8 ຕຸ​ລາ 2019.

ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ ພວມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ອີ​ຣ່ານ ເອົາ​ບາດ​ກ້າວ ເພື່ອ​ຫລຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ລົງ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ມີ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຕໍ່​ຜົນ​ປະ
ໂຫຍດ​ຂອງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ​ເປັນ​ລຳ​ດັບ​ມ​າ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ອີ​ຣັກ.

ປະ​ທານ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ຢູ​ໂຣບ ທ່ານ​ເອີ​ຊູ​ລາ ວອນ ເດີ ເລ​ເຢັນ (Ursula von der Leyen) ກ່າວ​ວ່າ “ວິ​ກິ​ການ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນມີ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ຕໍ່​ຂົງ​ເຂດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ແຕ່​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ​ທັງ​ໝົດ ແລະ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ອາ​ວຸດ​ ຕ້ອງ​ຢຸດເຊົາ​ດຽວນີ້ ເພື່ອ​ໃຫ້ພື້ນ​ທີ່​ສຳ​ລັບ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັນ. ພວກ​ເຮົາ​ທັງ​ໝົດ​ຕ່າງ​ກໍ​ພາກັນ​ຮຽກ​ຮ້ອງ ໃຫ້​ເຮັດ​ທຸກ​ຢ່າງເທົ່າ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ ເພື່ອ​ລິ​ເລີ້ມ​ຄືນ ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ແລະ​ຈະ​ບໍ່​ເປັນ​ທີ່​ພຽງ​ພໍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້.”

ລັດ​ຖະ​ມົນຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ອັງ​ກິດ ທ່ານ​ໂດ​ມິ​ນິກ ແຣບ ໃນ​ວັນ​ພຸດມີ້​ນີ້ ໄດ້​ປະ​ນາມ​ການ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ​ໂຈມ​ຕີ ຖານ​ທັບ​ອາ​ກາດສອງ​ແຫ່ງ​ໃນອີ​ຣັກ ບ່ອນ​ທີ່​ທະ​ຫານ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ແລະ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ສົມ​ປະ​ຈຳ​ການ​ຢູ່ນັ້ນ ຮວມ​ທັງທະ​ຫານ​ອັງ​ກິດ​ນຳ​ດ້ວຍ.

ທ່ານ​ແຣບ ກ່າວວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຂໍ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ອີ​ຣ່ານ​ທຳ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ແບບບໍ່​ໄຕ່​ຕອງ​ຮອບ​ຄອບ​ແລະ​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຄືນ​ອີກແລະ​ຄວນ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ການຫລຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ແບບ​ຮີບ​ດ່ວນ​ນຳ​ດ້ວຍ.”

ທ່ານ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່​າ ສົງ​ຄາມ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ ມີ​ແຕ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ຊຶ່ງ​ເປັນກຸ່ມຫົວ​ຮຸນ​ແຮງທີ່​ເປັນ​ຈຸດ​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ເຮັດ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ສົມ​ຕ້ອງ​ໄປ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ອີ​ຣັກ.

ຢູ່​ຈີນ ໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ເກັງ ຊວງ ກ່າວ​ວ່າ ພັກ​ຝ່າຍ​ທີ່​ມີ​ສ່ວນພົວ​ພັນ ຄວນ​ໃຊ້​ຄວາມ​ຢັບ​ຢັ້ງ ແລະ​ຈີນ​ຂໍ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ເປີດ​ການ​ຫາ​ລື ແລະ​ເອົາບາດ​ກ້າວ​ໃນ​ທາງ​ສັນ​ຕິ​ອື່ນໆເພື່ອ​ຮັກ​ສາ​ໄວ້​ຊຶ່ງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ແລະ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ.

ສ່ວນ​ຫົວ​ໜ້າ​ໂຄ​ສົກຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຍີ່​ປຸ່ນ ທ່ານ​ໂຢ​ຊິ​ຫິ​ເດະ ຊູ​ກະ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງແລະ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ທຸກ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ສ່ວນ​ພົວ​ພັນ ໃຊ້​ທຸກ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ທູດ​ທີ່ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນ.

ລັດ​ຖ​ະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ອາ​ຣັບ​ເອ​ເມີ​ເຣັ​ສ ທ່ານ​ອານ​ວາກາ​ກາ​ສ ໄດ້​ຂຽນ​ລົງ​ໃນ​ທວີດ​ເຕີ້​ວ່າ ມັນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ຈຳ​ເປັນ​ສຳ​ລັບ​ຂົງ​ເຂດທີ່​ຈະ​ຖອຍກັບ​ຄືນ ຈາກ​ອັນ​ທີ່​ທ່ານ​ເອີ້ນ​ວ່າ “ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງທີ່​ເປັນ​ບັນ​ຫາໃນ​ເວ​ລານີ້.”

ທ່ານ​ຂຽນ​ວ່າ “ການ​ຫລຸດ​ຜ່ອ​ນີ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ ແມ່ນ​ທັງ​ສະ​ຫຼາດ ​ແລະ ​ຈຳ​ເປັນ.ເສັ້ນ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ໄປ​ສູ່​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເດີນ​ຕາມ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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