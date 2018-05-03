ໃນການລະນຶກເຖິງວັນອິດສະຫຼະພາບດ້ານການຂ່າວຂອງໂລກ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ອົງ
ການອິດສະຫຼະພາບດ້ານການຂ່າວ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີການຫັນຄວາມສົນ ໃຈໄປໃສ່
ບັນຫາທ້າທາຍ ທີ່ພວກນັກຂ່າວກຳລັງປະເຊີນ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ລາຍງານອ້າງວ່່່າ ມີການຂົ່ມຂູ່ຈຳນວນນຶ່ງ ຕໍ່ການປະຕິບັດງານ ຂອງພວກນັກຂ່າວ
ຮວມທັງການດຳເນີນຄະດີຜູ້ເປີດເຜີຍການກະທຳຜິດ ການຈຳກັດຮັດແຄບໃນດ້ານ
ຂໍ້ມູນຂອງລັດຖະບານ ການປະນາມເພື່ອໃຫ້ຂາຍໜ້າໂດຍພວກນັກການເມືອງ ການ
ໂຈມຕີທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ການຈັບກຸມໂດຍພາລະການ.
ທ່ານໂທມັສ ຮິວສຈ໌ ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານ ອົງການມາດຕາ 19 ກ່າວວ່າ “ການຂົມ
ຂູ່ ທີ່ມີເພີ້ມຂຶ້ນແບບໜ້າຕື່ນຕົກໃຈ ຕໍ່ອິດສະຫຼະພາບດ້ານການຂ່າວຢູ່ໃນສະຫະລັດ
ຫວ່າງບໍ່ເທົ່າໃດປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ຕ້ອງເປັນທີ່ທ້າທາຍ. ການຂົ່ມຂູ່ເຫຼົ້ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນຜົນ
ກະທົບຕໍ່ອິດສະຫຼະພາບໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ຢູ່ໃນສະຫະລັດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີຜົນສະທ້ອນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກນຳດ້ວຍ.”
ອົງການມາດຕາ 19 ໄດ້ຮ່ວມກັບຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນພວກນັກຂ່າວອົງການອິດ
ສະຫຼະພາບສາກົນ ໃນການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ສະຖາບັນການ ຂ່າວສາກົນ ດັດ
ຊະນີກ່ຽວກັບການກວດກາຂ່າວ ແລະບັນດານັກຂ່າວທີ່ບໍ່ມີພົມແດນ ທີ່ທຳການສຳພາດ
ພວກນັກຂ່າວສະຫະລັດ.
ລາຍງານຂອງເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນມີການຂົ່ມຂູ່ໃນປັດຈຸບັນ ການປົກປ້ອງ ຢູ່ໃນ
ລັດຖະທໍາມະນູນສະຫະລັດ ເຮັດໃຫ້ສື່ມວນຊົນ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຮວມຢູ່ໃນບັນດາອົງ
ການຂ່າວທີ່ອິດສະຫຼະເສລີທີ່ສຸດໃນໂລກ. ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ລາຍງານກໍໃຫ້ຂໍ້ສັງ
ເກດວ່າ ໃນບາງຄັ້ງຄຳຖະແຫຼງຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ທີ່ໜ້າສັງເກດທີ່ສຸດ
ກໍຄື ການປະຕິເສດຂອງທ່ານ ຕໍ່ອັນທີ່ຮ້ອງວ່າ “ຂ່າວຂີ້ຕົວະ” ຊຶ່ງໄດ້ສະທ້ອນກັບໂດຍ
ບັນດາຜູ້ນຳຢູ່ໃນປະເທດອື່ນໆ ຮວມທັງປະທານາທິບໍດີ ເວເນຊູເອລາ ທ່ານນິໂກລັສ
ມາດູໂຣ ປະທານາທິບໍດີຊີເຣຍທ່ານບາຊາ ອາລ-ອາສຊາດ ແລະຜູ້ນຳທີ່ແທ້ຈິງຂອງ
ມຽນມາ ທ່ານນາງອອງ ຊານ ຊູຈີ.
ທ່ານນາງໂຈດີ ກິນສເບີກ ຫົວໜ້າອົງການດັດຊະນີໃນການກວດກາຂ່າວ ກ່າວວ່າ
“ຄວາມກົດດັນທີ່ພວກນັກຂ່າວກຳລັງປະເຊີນໜ້າຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ ສະທ້ອນ
ໃຫ້ເຫັນບັນຍາກາດ ທີ່ເປັນພິດສຳລັບພວກນັກຂ່າວທີ່ກຳລັງຖືກໂຈມຕີໂດຍບັນດາຜູ້
ນຳໃນທົ່ວໂລກ. ຄວາມເປັນປໍລະປັກຕໍ່ວົງການຂ່າວກຳລັງບ່ອນທຳ ລາຍຕໍ່ສິດທິຂອງ
ປະຊາຊົນຕໍ່ການໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ.”
ລາຍງານໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ ການດຳເນີນຄະດີ ພວກເປີດເຜີຍການກະທຳຜິດ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມ
ເກີດຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ລັດຖະບານຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີບາຣັກ ໂອບາມາ ແລະສະ
ແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບທ່າທີຂອງລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ຕໍ່ບັນດາ
ນັກຂ່າວ ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດ ໃນການປົກປ້ອງແຫຼ່ງຂ່າວຂອງພວກ ເຂົາເຈົ້າ.
ນອກນັ້ນລາຍງານຍັງກ່າວວ່າ ທ່ານທຣໍາມີຄວາມຜິດ ໃນການໃຊ້ຄຳ ເວົ້າໂຈມຕີຕໍ່
ສື່ມວນຊົນ ໂດຍກ່າວວ່າ ສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ຊ່ວຍຊັກຊວນໃຫ້ນັກການເມືອງຄົນອື່ນໆ
ເຮັດຄືກັນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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