ໃນຂະນະທີ່ທົ່ວໂລກສະຫຼອງວັນອິດສະຫຼະພາບດ້ານຂ່າວສານໃນວັນທີ 3 ພຶດສະພາຢູ່ນັ້ນ ພວກຜູ້ນຳແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງພວກນັກຂ່າວ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະເຊີນກັບການຂົ່ມຂູ່ເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ.
ເນື້ອໄນຂອງປີນີ້ “ວົງການຂ່າວຖືກປິດລ້ອມດ້ວຍດີຈີຕອລ” ຊຶ່ງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີທາງທີ່ພວກນັກຂ່າວ ຖືກໂຈມດ້ວຍການຕິດຕາມສອດແນມ ແລະເຄື່ອງມືທາງດີຈີຕອລຕ່າງໆ.”
ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນີໂອ ກິວເຕເຣັສ ກ່າວວ່າ ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ພວກນັກຂ່າວແລະພວກພະນັກງານຂອງສື່ມວນຊົນ “ພວມເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້.”
ທ່ານກິວເຕເຣັສ ກ່າວຢູ່ໃນການສົ່ງສານທາງວີດີໂອ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ນັບແຕ່ດ້ານສຸຂະອະນາໄມຂອງໂລກ ຕະຫຼອດຈົນວິກິດການເລື້ອງດິນຟ້າອາກາດ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະການລະເມີດສິດທິມະນຸດ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບການກົດດັນທາງດ້ານການເມືອງເພີ້ມຂຶ້ນຕໍ່ວຽກການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະການພະຍາຍາມເພື່ອປິດປາກປິດສຽງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຈາກຫຼາຍໆຝ່າຍ.”
ໃນດັດຊະນີອິດສະຫຼະພາບດ້ານການຂ່າວປີ 2022 ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ອົງການນັກຂ່າວບໍ່ມີພົມແດນ ຫຼື RSF ທີ່ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງປາຣີ ກ່າວວ່າ ການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນ ໄດ້ມີສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນການເຜີຍແຜ່ຂ່າວປອມ ແລະການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວວ່າ ໂລກຂອງເຮົາແມ່ນໄດ້ດຳຊີວິດຢູ່ທ່າມກາງ “ຍຸກສະໄໝທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ອິດສະຫຼະພາບດ້ານການຂ່າວ” ຊຶ່ງໝາຍເຖິງພວກນັກຂ່າວທີ່ເສຍຊີວີດແລະບາດເຈັບໃນສົງຄາມທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ບຸກລຸກເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນ ຕະຫຼອດທັງການຄວບຄຸມຂອງມົສກູສື່ມວນຊົນ ພາຍໃນປະເທດຢ່າງຄົບຖ້ວນນັ້ນ.
ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການທີ່ອອກໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ພວກນັກຂ່າວທີ່ເອົາຂ່າວສົງຄາມ ເປີດເຜີຍການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ບັນທຶກຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມ ຊ່ວຍເຫຼືອພວກຄົນທຸກ ເປັນຕົວຕັ້ງຕົວຕີເຫັນແກ່ຊຸມຊົນ ແລະໃຫ້ພວກທີ່ມີອິດທິພົນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ. ແລະຍ້ອນເຫດຜົນອັນນີ້ ມັກເກີດຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ຈັບເຂົ້າຄຸກ ຂົ່ມຂືນສຳເລົາ ຂົ່ມຂູ່ແລະຮາວີລົບກວນ. ພວກນັກຂ່າວແມ່ຍິງ ນານມາແລ້ວແມ່ນຜູ້ຄົນກຸ່ມນ້ອຍຢູ່ໃນຫ້ອງຂ່າວ ໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າຢ່າງບໍ່ສົມສ່ວນ ທັງຢູ່ໃນແລະນອກໂມງການ ຢູ່ໃນການໂຈມຕີເຫຼົ່ານີ້.”
ປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດກ່າວວ່າ ໂລກຂອງເຮົາ ຄວນດຳເນີນການ “ຮ່ວມກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງອົງການຂ່າວອິດສະຫຼະແບບຍືນຍົງ ແລະໃຫ້ພວກທີ່ຢາກປິດປາກປິດສຽງເຂົາເຈົ້າເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ດ້ວຍລະບຽບການຄຸ້ມຄອງທີ່ໂປ່ງໃສ ໄວ້ໃຈໄດ້ ແລະຕອບສະໜອງທີ່ດີ.”
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