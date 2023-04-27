ປະເທດຕ່າງໆໄດ້ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນຂອງຕົນຫຼາຍຂຶ້ນອອກຈາກຊູດານໃນວັນພຸດວານນີ້ ໃນການປະຕິບັດງານຂອງລະຫວ່າງປະເທດທີ່ສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ ຫຼັງຈາກໄດ້ເກີດການສູ້ລົບກັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຊາວຕ່າງປະເທດຫຼາຍໆພັນຄົນແລະຊາວຊູດານໃນຈຳນວນເພີ້ມຕື່ມຕ້ອງໄດ້ພາກັນຫຼົບໜີໄປຍັງສະຖານທີ່ປອດໄພ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ກຳປັ່ນລົບຂອງຝຣັ່ງລຳນຶ່ງທີ່ບັນທຸກພວກອົບພະຍົບຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ເຂົ້າຈອດທີ່ທ່າກຳປັ່ນນະຄອນເຈັດດາ ປະເທດຊາອຸດີ ອາຣາເບຍອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງພົວພັນກັບກຳປັ່ນລົບຫຼາຍລຳ ນອກຈາກການລຳລຽງທາງອາກາດແລ້ວ.
ຝຣັ່ງແມ່ນມີບົດບາດທີ່ສຳຄັນໃນການແຜ້ວທາງເພື່ອໃຫ້ມີການຍົກຍ້າຍຜູ້ຄົນຂະໜາດໃຫຍ່ຈາກຖານທັບອາກາດ ຢູ່ນອກນະຄອນຫຼວງຄາຣ໌ທູມຂອງຊູດານ. ໂຄສົກຂອງກອງທັບຝຣັ່ງ ພັນເອກປີແອ ກາດີລີເອ ກ່າວວ່າ ຝຣັ່ງໄດ້ຍົກຍ້າຍພົນລະເຮືອນຫຼາຍກວ່າ 500 ຄົນ ຈາກ 40 ກວ່າປະເທດ ໂດຍທາງເຮືອບິນເມື່ອວັນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບປະກັນດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ຖານທັບອາກາດ ຢູ່ທາງດ້ານເໜືອຂອງນະຄອນຫຼວງຄາທູມ ໃນວັນເສົາແລ້ວ.