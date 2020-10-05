ຈຳນວນກໍລະນີຕິດເຊື້ອໄວຣັສ COVID-19 ໃນໂລກ ໄດ້ກາຍ 35 ລ້ານຄົນ ໄປແລ້ວ

ຈຳນວນຄົນຕິດເຊື້ອໄວຣັສ COVID-19 ໃນທົ່ວໂລກ ທີ່ໄດ້ຖືກນັບໃນວັນອາ ທິດວານນີ້ ແມ່ນມີຫຼາຍກວ່າ 35 ລ້ານກໍລະນີ ອິງຕາມ ແຫລ່ງສູນກາງຂໍ້ມູນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຈອນສ໌ ຮັອບກິນສ໌ ແລະມີຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວຫຼາຍກວ່ານຶ່ງລ້ານຄົນ.
ລວມຢູ່ພາຍໃນບັນດາປະເທດທີ່ຖືກກະທົບໜັກສຸດ ແມ່ນອັງກິດ ຊຶ່ງໃກ້ຈະເຖິງ 500,000 ກໍລະນີແລ້ວ ແລະມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 42,400 ຄົນ ເຮັດໃຫ້ເປັນການລະບາດທີ່ຮ້າຍແຮງໃນຢູໂຣບ ແລະຕິດອັນດັບທີ 5 ຖືວ່າສູງສຸດໃນໂລກນຳດ້ວຍ ອິງຕາມຂໍ້ມູນຂອງຈອນສ໌ ຮັອບກິນສ໌.
ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ອັງກິດໄດ້ສ້າງສະຖິຕິໃໝ່ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ສຳລັບກໍລະນີຕິດເຊື້ອໄວຣັສ COVID-19 ພາຍໃນມື້ດຽວ ໂດຍມີ 22,961 ຄົນ. ທາງການຂອງອັງ ກິດ ຖິ້ມໂທດໃສ່ຈຳນວນທີ່ສູງຂຶ້ນນັ້ນ ສ່ວນນຶ່ງ ກໍຍ້ອນບັນຫາທາງດ້ານເທັກນິກ ທີ່ວ່າຈຳນວນຜົນການກວດຂອງ 15,000 ຄົນ ບໍ່ໄດ້ຖືກສົ່ງເຂົ້າລະບົບຄອມພິວເຕີ້ ແລະເພື່ອການຕິດຕາມຫາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ສຳພັດເຊື້ອໄວຣັສ ໃນເວລາອັນຄວນ. ບັນຫາທາງເທັກນິກດັ່ງກ່າວ ຖືກລະບຸໄດ້ໃນວັນສຸກຜ່ານມາ ແລະກໍໄດ້ຖືກແກ້ໄຂໄປແລ້ວ ອິງຕາມຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງອັງກິດ.
ຖ້າຫາກຊາວອັງກິດ ຄືກັບຊາວໂລກທັງມວນ ຫວັງວ່າຢາວັກຊີນປ້ອງກັນຈະອອກມາໃນໄວໆນີ້ ແລະຈະໄດ້ກັບຄືນສູ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຕາມແບບຂອງພວກເຂົ້າເຈົ້າທັງຫຼາຍກ່ອນໂຣກລະບາດນັ້ນ ປະທານຍິງໜ່ວຍສະເພາະກິດເພື່ອຜະລິດຢາວັກຊີນຂອງອັງກິດ ໄດ້ມີຂ່າວຄາວທີ່ບໍ່ໜ້າເພິ່ງພໍໃຈ.
ທ່ານນາງເຄຕ ບິງແຮມ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໜັງສືພິມ Financial Times ໃນວັນອາ ທິດວານນີ້ ວ່າ ການສັກຢາວັກຊີນປ້ອງກັນໃຫ້ໝົດທຸກຄົນ ແມ່ນ “ຈະເກີດຂຶ້ນ
ບໍ່ໄດ້ເທື່ອ.”
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວຕໍ່ໜັງສືພິມດັ່ງກ່າວວ່າ “ພວກຄົນເວົ້າກັນຢູ່ເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບເວລາທີ່ຈະສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ປະຊາກອນທັງໝົດ ແຕ່ອັນນັ້ນ ເປັນການຊີ້ນຳທີ່ຜິດ.” ທ່ານນາງກ່າວອີກວ່າ ການສັກຢາວັກຊີນໃຫ້ພວກຄົນທີ່ສຸຂະພາບດີ ຜູ້ທີ່ຈະບໍ່ຄ່ອຍມີອາການໜັກຈາກຜົນຂອງການຕິດເຊື້ອໄວຣັສ COVID-19 ນັ້ນ “ອາດເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າມີໄພອັນຕະລາຍ ທີ່ບໍ່ຄາດຄິດບາງຢ່າງກໍເປັນໄດ້.”
ທ່ານນາງບິງແຮມ ໄດ້ກ່າວໃນການໃຫ້ສຳພາດວ່າ “ມັນເປັນຢາວັກຊີນສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນ ສຳລັບພວກຄົນທີ່ມີອາຍຸສູງກວ່າ 50 ປີ ທີ່ຈະສຸມໃສ່ພວກພະນັກ ງານແພດ ແລະພວກພະນັກງານເບິ່ງແຍງຄົນປ່ວຍຢູ່ຕາມບ້ານ ແລະພວກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ.”
ສ່ວນຢູ່ໃນຝຣັ່ງ ເລີ້ມຕົ້ນແຕ່ວັນອັງຄານ ສະຖານກິນດື່ມ ຫຼື ບາທັງຫຼາຍໃນນະ ຄອນຫຼວງປາຣີ ຈະຖືກປິດໄວ້ເປັນເວລາສອງອາທິດ ແລະຮ້ານອາຫານທັງຫຼາຍ ຈະເລີ້ມນຳໃຊ້ວິທີການສຸກຂະນາໄມໃໝ່ ອິງຕາມສຳນັກງານຂອງນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີ.